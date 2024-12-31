В ананасе содержится много антиоксидантов и клетчатки, поэтому его полезно употреблять, пишет 24 Канал. Фрукты являются важным дополнением к любому празднику, а для выбора ананаса нужно знать определенные тонкости.

Читайте также 3 способа загадать желание на Новый год, которые точно сработают

Как выбрать ананас в магазине

Перед покупкой ананаса надо очень внимательно его осмотреть. Спелый ананас должен иметь сухую плодоножку и густой побег. Эти листочки наверху фрукта еще называют султаном.

Цвет ананаса должен быть желто-коричневым и иметь немного усохшие кончики, которые будут признаком того, что фрукт созрел. Не стоит покупать ананас с зеленой кожурой, поскольку это будет признаком недозрелости фрукта. Если ананас содержит коричневые пятна и уже белые желобки, то это признак того, фрукт внутри гнилой и содержит плесень.



Советы по выбору правильного ананаса / Фото Pexels

Зрелый ананас имеет сладкий аромат, но холодный фрукт часто не имеет запаха. Также нужно обратить внимание на вес ананаса. Его идеальная масса – это от 1 до 2 килограммов. Это говорит о том, что он заполнен соком и имеет спелую мякоть. Если фрукт легче, то это может означать, что фрукт высох изнутри.

Дополнительно надо постучать по ананасу и послушать звук. Если он глухой, то это будет признаком, что фрукт спелый, а звонкий будет означать, что фрукт неспелый.

Разрезанный ананас нужно держать в холодильнике в герметичном контейнере. Фрукт не может долго стоять, поэтому в течение четырех дней его надо съесть.