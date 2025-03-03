Как выбрать правильный размер ковра для комнаты: секрет, который знают единицы

Ковер – это тот аксессуар, который может полностью изменить вид вашей комнаты. И многие ошибочно обращают внимание только на цвет и узор ковра, но не учитывают при его выборе еще один важный критерий - размер.

Размер ковра - это одна из важнейших вещей, на которую нужно обращать внимание в магазине. И в зависимости от назначения комнаты, расположения мебели и размера пространства, вам могут понадобиться разные ковры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как выбрать ковер для гостиной?

В гостиной каждый предмет мебели в зоне для разговоров должен касаться вашего ковра - даже если на нем будут стоять только передние ножки. Если коврик маловат для пространства - например, лежит только под журнальным столиком - это может сделать всю комнату маленькой.

А вот для идеального размера нужно измерить расположение мебели в гостиной и убедиться, что ваш ковер будет покрывать все пространство, до задних ножек стульев, столов и дивана.

Если же вы хотите проще измерить нужный размер ковра, всегда можно взять размеры вашей комнаты и просто отнять от этого чиста пол метра - метр, чтобы ваше напольное покрытие могло выглядывать по краям.



Ковер в гостиной должен быть большим / Фото Pexels

Как выбрать ковер для спальни?

Ковры для спальни предназначены для того, чтобы вы могли удобно опустить ноги, когда просыпаетесь утром. Поэтому учитывайте, что ковер должен покрывать полметра от вашей кровати в каждую сторону. Самая распространенная ошибка в выборе ковра заключается в том, что ковер кладут от ножек кровати и до пустого пространства, оставляя пол у самой кровати голой.

Как выбрать кухонный ковер?

На кухнях, как правило, используется два ковра: один длинный, проходящий между шкафами и кухонным островом, и коврик, размещаемый под кухонным столом - если на вашей кухне такой есть.

Учитывайте то, что длинный коврик должен быть достаточно длинным, чтобы занимать все пространство между шкафами и кухонным островком, где на вашей кухне больше всего движения.