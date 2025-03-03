Як обрати правильний розмір килима для кімнати: секрет, який знають одиниці

Килим – це той аксесуар, який може повністю змінити вигляд вашої кімнати. І чимало людей помилково звертають увагу тільки на колір та візерунок килима, але не враховують під час його вибору ще один важливий критерій – розмір.

Розмір килима - це одна з найважливіших речей, на яку потрібно звертати увагу в магазині. І залежно від призначення кімнати, розташування меблів та розміру простору, вам можуть знадобитися різні килими, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як обрати килим для вітальні?

У вітальні кожен предмет меблів у зоні для розмов має торкатися вашого килима - навіть якщо на ньому стоятимуть тільки передні ніжки. Якщо килимок замалий для простору - наприклад, лежить тільки під журнальним столиком - це може зробити усю кімнату маленькою.

А ось для ідеального розміру потрібно виміряти розташування меблів у вітальні та переконатися, що ваш килим покриватиме весь простір, аж до задніх ніжок стільців, столів та дивана.

Якщо ж ви хочете простіше виміряти потрібний розмір килима, завжди можна взяти розміри вашої кімнати та просто відняти від цього чиста пів метра - метр, аби ваше підлогове покриття могло визирати по краях.



Килим у вітальні має бути великим / Фото Pexels

Як обрати килим для спальні?

Килими для спальні призначені для того, аби ви могли зручно опустити ноги, коли прокидаєтеся вранці. Тож зважайте, що килим має вкривати пів метра від вашого ліжка в кожен бік. Найпоширеніша помилка у виборі килима полягає в тому, що килим кладуть від ніжок ліжка і до пустого простору, залишаючи підлогу біля самого ліжка голою.

Як обрати кухонний килим?

На кухнях, як правило, використовується два килими: один довгий, що проходить між шафами та кухонним островом, і килимок, що розміщується під кухонним столом - якщо на вашій кухні такий є.

Зважайте на те, що довгий килимок має бути достатньо довгим, аби займати весь простір між шафами та кухонним острівком, де на вашій кухні найбільше руху.