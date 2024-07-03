Чтобы вас никогда не обманули: 5 способов отличить настоящий мед от подделки

Летом на рынках появляется немало меда, который имеет десятки различных оттенков, цветов и вкусов. А какой из них наиболее натуральный?

Мед некоторые люди считают полезным, и получить от него хоть какое-то положительное влияние, вам нужно выбрать настоящий продукт, а не подделку. Но иногда определить подлинность меда бывает непросто, поэтому нужно обратить внимание на несколько особых деталей.

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На вид

Лучший мед должен быть настолько густым, чтобы во время переливания из банки в банку образовывал горку, и ей нужно время для того, чтобы распределиться. Это происходит из-за того, что он содержит всего 17 – 20% воды, а это консистенция сиропа.

Если мед тянется тонкой ниточкой, то он качественный. Зато фальшивый мед будет капать с ложки и мгновенно топиться в массе. Кстати, пена на меду – это тоже плохой признак.

На ощупь и вкус

Хороший мед всегда будет слегка першить горло терпкостью, а кислинка не будет ощущаться, ведь это признак незрелого продукта или такого, который уже начинает портиться.

Капельная натурального меда, если растереть ее в пальцах, будет легко наноситься и впитываться в кожу. Зато фальшивый мед будет превращаться в крошки на комочки.

Твердый или жидкий

Чем больше в меде различных полезных веществ, то быстрее он начинает затвердевать. Это может быть неприятно, впрочем, именно твердость меда доказывает, что он натуральный. Выбирая мед, помните, что летом он должен быть только сиропоподобный, если он выкачан в этом сезоне. Только рапсовый сорт меда с весеннего медоноса к августу уже начинает затвердевать.



Мед нужно проверять на подлинность / Фото Pexels

Кусочек хлеба

На всякий случай не стоит брать у непроверенного продавца сразу же большую банку меда, ведь он может оказаться некачественным. Гораздо лучше будет взять маленькую баночку и дома провести эксперимент. Опустите кусочек меда в хлеб минут на 10 – 12, и если он размякнет, это значит, что вам продали обычный сироп.

Проверка щепоткой крахмала

Последний способ проверки меда – это посыпать капельку меда щепоткой крахмала. В идеале порошок должен остаться отдельным слоем, но если он искусственно смешан с сахаром, тогда крахмал точно войдет с продуктом в реакцию.