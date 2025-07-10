Как выбрать спелый и вкусный арбуз: 5 главных лайфхаков

На базарах среди фруктов и ягод уже продаются арбузы. Часто продавцы их разрезают и позволяют перед покупкой попробовать. Но что делать, если хочется приобрести целый арбуз, а по незнанию выбора, он может оказаться водянистым и незрелым?! Есть несколько лайфхаков, которые помогут выбрать спелый и вкусный арбуз.

Чтобы не ошибиться с выбором плода, стоит знать несколько хитростей, пишет 24 Канал. Специалисты определили несколько ключевых признаков, которые помогут выбрать спелую ягоду, которую большинство из нас ошибочно считают фруктом.

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Как выбрать вкусный арбуз

Белые полоски

Зеленый арбуз имеет тонкие светлые линии, известные как кружевной узор. Именно эти линии на кожуре арбуза являются индикаторами сладкого вкуса. Оказывается, что чем больше таких узоров на плоде, тем слаще будет арбуз.

Желтое пятно

Чтобы выбрать сочный арбуз, следует обратить внимание на желтое пятно. Оно должно быть большим, кремово-желтым или даже оранжевым. Если же это пятно белое или светло-желтое – то это является признаком того, что арбуз не совсем сладкий и вкусный.

Стебель

Он должен быть сухим и желто-коричневым. Зеленый стебель является прямым признаком того, что плод не созрел, поэтому внутри не сладкий и водянистый.



Зеленый стебель – признак недозрелого арбуза / Фото Pexels

Пуговица напротив хвостика

На противоположном конце хвостика же круглое углубление, которое называют пупком или пуговицей. Маленький пупок является признаком, что арбуз спелый и сочный. Больший и глубокий пуговица может свидетельствовать о водяной текстуре.

Форма арбуза

Лучше всего выбирать арбуз круглой формы, потому что он всегда слаще. Овальный арбуз имеет меньше аромата и в большинстве случаев не является вкусным.

К слову, ранее мы уже делились календарем огородника на июль, который подскажет идеальные дни для ухода за арбузами.

Обратите внимание, что сезон арбузов в Украине начинается с июля и продолжается до конца сентября. Основной пик приходится на июль – август. Именно в это время арбузы сладкие и вкусные, потому что созревают в естественных условиях, а не теплицах.