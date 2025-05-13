Книжные черви существуют: что делать, чтобы от них избавиться

Книжные черви хоть и встречаются крайне редко, но являются очень сильными вредителями, поскольку уничтожают страницы книг. Кроме червей, при неправильном хранении, книги могут атаковать жуки, книжные вши и чешуйницы.

На первый взгляд, сложно будет оценить, что именно съедает книги, но и любом случае с проблемой надо бороться сразу, как только ее обнаружите, пишет 24 Канал со ссылкой на Artifact Services.

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Как избавиться от книжных червей

Видеоролики с вредителями даже завирусились в тиктоке. От червей в книгах оставались огромные тоннели. Если в ваших старых книгах, которые хранятся где-то на чердаке или в подвале заметны такие дыры – то это признак червей.

Как выглядят черви в книгах: смотрите видео

Для того, чтобы вредители не уничтожили книги, не стоит их хранить в коробках. Лучше всего их хранить в шкафу, чтобы обеспечить доступ к воздуху и предотвратить отсыревание бумаги. Именно сырость создает определенную плесень, которая привлекает вредителей.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как избавиться от клещей в саду и на огороде. Советы очень простые, поэтому их легко можно повторить.

Если книга частично заражена, к примеру, на переплете, а страницы еще не повреждены, то ее надо обернуть в пленку и положить в морозилку, чтобы убить вредителей. Также книгу можно поставить в герметичную упаковку, которая убьет червей из-за недостатка кислорода.