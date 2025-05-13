Книжкові черв’яки існують: що робити, щоб їх позбутися

Книжкові черв'яки хоч і трапляються вкрай рідко, але є дуже сильними шкідниками, оскільки нищать сторінки книжок. Окрім черв'яків, при неправильному зберіганні, книжки можуть атакувати жуки, книжкові воші та лусочниці.

На перший погляд, складно буде оцінити, що саме з’їдає книги, але й будь-якому випадку з проблемою треба боротися одразу, як тільки її виявите, пише 24 Канал з посиланням на Artifact Services.

Читайте також Як позбутися дрібних мошок на кухні: це дуже просто й легко

Як позбутися книжкових черв’яків

Відеоролики зі шкідниками навіть завірусилися у тіктоці. Від черв’яків у книжках залишалися величезні тунелі. Якщо у ваших старих книгах, які зберігаються десь на горищі чи в підвалі помітні такі діри – то це ознака черв’яків.

Як виглядають черв'яки у книгах: дивіться відео

Для того, щоб шкідники не знищили книги, не варто їх зберігати в коробках. Найкраще їх зберігати у шафі, щоб забезпечити доступ до повітря й запобігти відсирінню паперу. Саме вогкість створює певну плісняву, яка приваблює шкідників.

До слова, раніше ми вже розповідали, як позбутися кліщів у саду та на городі. Поради дуже прості, тож їх легко можна повторити.

Якщо книга частково заражена, до прикладу, на палітурці, а сторінки ще не пошкоджені, то її треба обгорнути в плівку та покласти в морозилку, щоб вбити шкідників. Також книгу можна поставити в герметичну упаковку, яка вб’є черв’яків через нестачу кисню.