Муравьи – это насекомые, которые способствуют массовому размножению тли, ведь они уничтожают хищных насекомых, которые охотятся на вредителя. Кроме того, они могут поселиться практически повсюду, а с огорода легко перебираются на кухню – ближе к продуктам.

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Как избавиться от муравьев на участке

Для того, чтобы повлиять на ситуацию с нашествием муравьев, вам необязательно покупать дорогие магазинные средства. На самом деле вполне эффективными и полезными могут оказаться и народные методы, которые знают уже на протяжении веков. Например, вы можете посыпать пораженные участки на огороде корицей или перцем.

Специи можно найти на любой кухне, и они не нанесут вреда животным и людям, поэтому вполне безопасны к использованию. Но проблема заключается в том, что эти способы достаточно кратковременные, и вам придется регулярно их повторять. Они отпугивают муравьев, но не уничтожают их колонии, и продолжительность действия способа очень зависит от погоды.

Еще один популярный метод – раствор уксуса. Приготовить его нужно в пропорции 1:1, и это станет натуральным и очень дешевым средством от муравьев. Распылить его нужно на муравьиные тропы и гнезда. Но будьте внимательны – такой метод может угрожать растениям, если использовать его слишком часто. Во время работы с уксусом не забудьте также об использовании перчаток.



Муравьев нужно прогонять с огорода / Фото Pexels

Зато борная кислота и сахар будут иметь более долгий эффект и могут быстро уничтожить целые колонии муравьев. Использовать нужно так: возьмите 1 часть кислоты и 10 частей сахара. Смешайте, добавляйте немного воды и сделайте пасту или сироп.

Так ингредиенты будут держаться на месте и привлекать насекомых.

Очень часто огородники также высаживают вокруг грядок клумбы цветов и трав, которые могут отпугивать насекомых – например, лаванду или мяту.