Очень эффективное средство: как до блеска помыть окна чаем

Окна довольно часто загрязняются, поэтому хозяйки часто ищут методы, которые помогут окнам как можно дольше оставаться чистыми. Дожди влияют на чистоту окон, поэтому в определенных случаях их приходится мыть чаще, чем раз в месяц. Есть одно эффективное средство, которое поразит результатом.

Часто спреи для окон оставляют разводы, от которых не совсем легко избавиться, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. В сети есть интересный лайфхак, который легко может решить проблему.

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Как чаем помыть окна

С мытьем окон может справиться черный чай. Такая жидкость может показаться несколько необычной, поскольку чай мы привыкли пить, впрочем многие считают, что он является лучшим средством, который прекрасно очищает стекло.

Для создания раствора нужно заварить черный чай из пакетиков. От заварки откажитесь, поскольку в ней есть немало крупинок для листьев, которые будут оставаться на окнах.



Обычный чай может отмыть окна до блеска / Фото Pexels

Не обязательно использовать новые чайные пакетики. Это может быть повторный пакет или несколько пакетов, которые вы сохраните от предыдущего заваривания чая. Замочите примерно 5 пакетов в горячей воде и дождитесь, пока она остынет.

Тогда эту темно-коричневую смесь надо перелить в пульверизатор и разбрызгать по окнам. Для лучшего результата лучше воспользоваться газетой, однако в гладком, а не смятом виде. Вытирать окна стоит поперек в одном направлении.

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Специалисты советуют использовать газету благодаря тому, что она имеет жесткую структуру и не будет расслаиваться, а тряпки могут оставлять ворсинки на окнах. Если нет газеты, тогда можно воспользоваться салфеткой из микрофибры.

Кроме того, замечательным очистителем для окон считается уксус, однако он имеет очень резкий запах, который не совсем легко вывести, поэтому все же лучше воспользоваться раствором чая.