Если у вас нет своего участка, это вовсе не значит, что вы должны отказаться от огородничества или садоводства, ведь немало культур можно вырастить на достаточно ограниченном пространстве. Все, что вам нужно – это узнать несколько базовых правил выращивания овощей.

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Какие помидоры подходят для балкона

Если ваши размеры помещения достаточно небольшие, тогда, очевидно, стоит подбирать и низкорослые помидоры. И дело не только в габаритах, ведь у высокорослых помидоров чаще всего хорошо развита корневая система, а это значит, что им нужно больше места.

Поэтому для того, чтобы избежать лишних проблем, лучше всего сразу выбрать компактные сорта, которые специально были выведены для того, чтобы выращивать их на балконе. Например, хорошо подойдут такие сорта, как Балконное чудо, или Балконный Красный.

Какая земля и горшок понадобятся?

Когда вы выбираете емкость для томатов, обязательно нужно учитывать размер взрослого растения, а также и размер вашего подоконника. Если есть возможность сделать дополнительные полки или стеллажи, тогда можно выбирать и больше разных сортов.

Желательно, чтобы все емкости были цилиндрической формы, а глубина и объем были достаточными для того, чтобы вместить корневую систему растения.



Помидоры можно вырастить дома / Фото Pexels

Как сажать балконные томаты

На самом деле большого количества различий между посадкой огородных и домашних помидоров вы не найдете. Вы можете или сеять их самостоятельно, или высаживать уже покупную рассаду. Но в первом случае вам нужно использовать только очень качественные семена.

Для проращивания рассады можно использовать обычные пластиковые стаканчики, или специальные емкости.