Голубика будет расти как на дрожжах: метод выращивания, проверенный годами

Многие дачники выращивают голубику на собственном участке. Если знать несколько ключевых правил, то можно вырастить вкусные и крупные ягоды. Урожайность зависит от места посадки и ухода за ней.

Кусты голубики может каждый дачник посадить на собственном участке, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Дом и приусадебный участок". Стоит только знать, как правильно сажать кусты и что поможет достичь максимального результата.

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Советы для правильной посадки голубики

Выберите для голубики участок, где будет много солнца и не будет ветра. Рекомендуемой является кислая почва. Посадки в тени или в низинах с избыточной влажностью следует избегать, потому что это только приведет к заражению грибковых болезней.

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Перед посадкой надо смешать верховой торф и речной песок в пропорции 2:1. Посадочную яму глубиной 60 сантиметров надо выстелить агропленкой, чтобы сохранить кислотность и предотвратить смешивание субстрата.



Советы выращивания голубики / Фото Pexels

Саженцы следует выбирать с закрытой корневой системой. Хорошо будут приживаться на участке двухлетние или трехлетние саженцы. Перед самой посадкой дачники советуют замочить корни в воде на несколько часов, а потом хорошо расправить.

Кусты надо сажать глубже на 5 сантиметров, чем они росли в контейнере. После посадки почву хорошо уплотняют и мульчируют опилками или хвоей, слоем 10 сантиметров. Между кустами надо оставить расстояние 1,5 метра, а междурядья – до 3 метров.

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Голубику надо регулярно подливать. На каждый куст нужно использовать ведро воды дважды в неделю. В жару даже надо увлажнять листья утром или вечером. В течение сезона голубику надо подкармливать минеральными удобрениями и обрабатывать от болезней и вредителей.