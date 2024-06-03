Если вы хотите посадить кориандр на открытом грунте, тогда лучше выбрать прохладное место, где будет легкая тень. Кроме того, растение очень любит хорошо дренированную почву.

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Как вырастить кориандр

Если для посадки кориандра вы выберете слишком солнечный участок, это может привести к тому, что листочки быстро закрутятся. Чаще всего эту зелень выращивают в неглубоких горшках во дворе, или же на подоконнике, на который летом не попадают прямые солнечные лучи.

Если вы хотите вырастить растение с зернышка, вам нужно знать, что под твердой шелухой семени на самом деле скрывается два зерна. Поэтому вот что вы должны сделать: раздавите его и разделите зернышко, ведь во время такого расщепления вы существенно повысите шанс восхождения ростков.



Кориандр можно прорастить из зерна / Фото Pexels

Семена обычно сеют в почву, которая предварительно хорошо подготовлена и увлажнена, а сверху накрывают тонким слоем земли. После посадки немного утрамбуйте растения и полейте их водой. Во время посева кориандра в открытый грунт рассаду придется прореживать и оставлять один саженец на 5 – 7 сантиметров. Если же вы хотите вырастить культуру именно для сбора семян, тогда нужно сажать кустики на расстоянии 20 – 25 сантиметров друг от друга.

Уже на восьмой день после посадки вы увидите первые всходы, а на четырнадцатый на саженцах появятся красивые листочки. Проводить первый сбор урожая можно будет через три недели после посадки. И во время срезания листьев берите именно столько, сколько вам нужно, чтобы потом он мог отрасти.