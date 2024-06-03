Якщо ви хочете посадити коріандр на відкритому ґрунті, тоді краще обрати прохолодне місце, де буде легка тінь. Окрім того, рослина дуже полюбляє добре дренований ґрунт.

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Як виростити коріандр

Якщо для посадки коріандру ви оберете надто сонячну ділянку, це може призвести до того, що листочки швидко закрутяться. Найчастіше цю зелень вирощують у неглибоких горщиках у дворі, або ж на підвіконні, на яке влітку не потрапляють прямі сонячні промені.

Якщо ви хочете виростити рослину із зернятка, вам потрібно знати, що під твердим лушпинням насінини насправді ховається два зерна. Тож ось що ви маєте зробити: розчавіть його та розділіть зернятко, адже під час такого розщеплення ви суттєво підвищите шанс сходження паростків.



Коріандр можна проростити з зерна / Фото Pexels

Насіння зазвичай сіють у ґрунт, який попередньо добре підготований та зволожений, а зверху накривають тонким шаром землі. Після посадки трохи утрамбуйте рослини та полийте їх водою. Під час посіву коріандру у відкритий ґрунт розсаду доведеться проріджувати і залишати один саджанець на 5 – 7 сантиметрів. Якщо ж ви хочете виростити культуру саме для збору насіння, тоді потрібно садити кущики на відстані 20 – 25 сантиметрів один від одного.

Вже на восьмий день після посадки ви побачите перші сходи, а на чотирнадцятий на саджанцях з'являться гарні листочки. Проводити перший збір урожаю можна буде через три тижні після посадки. Та під час зрізання листя беріть саме стільки, скільки вам потрібно, щоб потім він міг відрости.