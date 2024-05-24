5 важных советов, чтобы вырастить крупную и сочную клубнику: на заметку огородникам

Клубника – это ягода, которую любят, наверное, все, и именно поэтому ее на огороде выращивает немало людей. Но она может быть достаточно прихотливой, если не знать некоторых важных правил ухода.

Научиться выращивать клубнику на огороде – это не такая сложная задача, как вам может сначала показаться. На самом деле ее можно выращивать даже в многоярусном горшке для клубники с карманами. Или же более традиционно посадить на огороде – правила ухода будут достаточно похожими.

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Выбирайте крупные сорта клубники

Первый вариант для того, чтобы вырастить крупные ягоды – правильно выбрать сорт, который будет давать крупные плоды. Аграрии, которые занимаются выращиванием этой культуры, уделяют достаточно много времени и средств на селекцию клубники, чтобы получать лучший размер, транспортабельность на вкус клубники.

Сорта, которые плодоносят в июне, обычно дают урожай с самыми большими ягодами. Для себя вы можете выбрать такие сорта, как Чендлер, Диамант, Озарк Бьюти и Сан Андреас.

Создайте правильные условия для выращивания

Высаживать клубнику в грунт нужно рано весной, или уже осенью. Лучше всего для этого подойдет хорошо дренированная суглинистая почва. Для подкормки нужно разместить хорошо перепревший навоз или компост на верхних сантиметрах грядки.

Оставьте достаточно много места между растениями, учитывая то, что на кустах будут появляться побеги и впоследствии они начнут разрастаться.

Используйте удобрения

Обычно подкормку клубники проводят весной, а после того – уже по мере появления ягод. Сбалансированное гранулированное удобрение, которое постепенно растворяется в почве и имеет долгое действие, может быть достаточно удачным, если вы внесете его весной.

Некоторые садоводы также убеждены, что калиевые удобрения во время цветения клубники будут полезны для увеличения размера плодов.



Вырастить большую клубнику достаточно просто / Фото Pexels

Удаляйте лишние побеги

Выбор правильного сорта и почвы точно помогут в получении крупных плодов, но нельзя забывать об этом один важный совет – не забывайте удалять лишние побеги. Растения приживаются в течение года, и впоследствии во время каждого цветения нужно удалять побеги. За их счет растение пытается размножаться, но так тратит энергию, которая иначе пойдет на плоды.

Выращивайте растения до зрелости

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Учитывайте то, что молодые растения не дадут вам очень больших ягод. В первый год многие садоводы общипывают цветы клубники, чтобы куст не плодоносил. Так он направляет энергию на то, чтобы в следующем году дать более сильный урожай.