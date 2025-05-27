Помидоры вырастут вдвое больше: нужно сделать одну вещь в июне

Помидоры – это достаточно популярное растение на украинских огородах, но далеко не все знают, что нужно делать, чтобы вырастить действительно большие и сочные плоды. Впрочем, можно этого достичь довольно просто – нужно выполнить всего одну задачу.

Помидоры – это практически идеальные овощи для вашего огорода, ведь их можно и есть свежими, и хранить в кладовке, и консервировать на зиму, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И для того, чтобы собрать действительно богатый урожай, нужно перед этим как следует ухаживать за растениями.

Интересно Обратите внимание: дачники назвали места, где никогда нельзя сажать помидоры

Как вырастить крупные помидоры?

Многие садоводы довольствуются урожаем небольших, компактных помидоров. Впрочем, если вы хотите вырастить по-настоящему крупные плоды, для этого нужно дополнительно постараться. И самый лучший способ максимально увеличить размер помидоров – это подумать об обрезке отдельных веток растения.

Обрезка кистей помидора предполагает удаление части плодов с куста, то есть грозди. Это позволит остальным плодам вырасти более крупными, ведь куст сосредоточит все свои силы именно на них. Особенно это важно для отдельных сортов помидоров, которые должны вырасти достаточно большими: учитывайте, что вес большого количества плодов, развивающихся, может повредить растения.

Помидоры начинают созревать примерно с середины лета, хотя точное время может зависеть от особенностей сорта, погод и размера плодов. Но заняться обрезкой нужно значительно чаще.



Помидоры можно вырастить очень большими / Фото Pexels

Когда обрезать кисти помидоров?

Садоводы-эксперты советуют обрезать растения помидоров, как только они достигнут верхушки специальных опор, которые устанавливаются еще во время пересадки растений на огород. Также можно определить время обрезки и по количеству плодов на растении.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, где никогда нельзя сажать помидоры, чтобы не остаться без урожая.

Например, на помидорах, что выращены в помещении – в теплице или в горшке на кухне, обрезать кисти нужно, если их появилось уже семь и более. А вот у растений, выращенных на открытом воздухе, нужно браться за обрезку даже раньше – когда у растения будет четыре кисти.