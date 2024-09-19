Вас ждет увлекательный процесс: как вырастить дома мандарин из косточки

Уже скоро в наших домах сезонные персики и сливы заменят цитрусовые. Многие любители комнатных растений прибегают к домашнему выращиванию мандарина. Вырастить его можно всего лишь из косточки.

Рекомендуется для посадки выбирать косточки из свежих фруктов, которые вы только недавно съели, пишет "Флористикс Инфо". Не каждая из них сможет прорасти, поэтому стоит выбирать большие и целые на вид косточки.

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Как посадить мандарин дома

Перед посадкой семена на несколько дней надо завернуть во влажную марлю. Эту влажность надо поддерживать до момента, пока идет процесс набухания. После того, как косточки проросли, их можно высаживать в грунт.

Это должна быть смесь из трех частей субстрата земли и одной части перегноя, песка и листовой земли с горстью глины. Эту землю надо готовить самостоятельно, поскольку в готовых субстратов содержится торф, который является вредным для мандарина.

Семена надо высаживать в стаканы 200 миллиграммов или в специальные емкости с дренажными отверстиями, в которых глубина не более 9 сантиметров. На дно надо поставить мелкие камешки.

Во влажную землю косточки надо заглублять на 4 сантиметра. После посадки посев должен быть в температуре от 20 до 25 градусов.



Мандариновое дерево можно вырастить дома / Фото Pexels

Уже через месяц в стаканах должны появиться первые ростки. Если все косточки были посажены в одном контейнере, то после появления 4 листочков, их надо рассадить в отдельные стаканы. Далее пикировку надо сделать тогда, когда корни заполнят весь объем стакана.

После этого молодую мандарину надо пересадить в горшок и регулярно подливать. Этот фрукт любит влажную почву, но очень важно следить за тем, чтобы не было застоя воды, поэтому поливайте его только тогда, когда верхний слой будет сухим.

Мандариновые деревья хорошо растут в освещенных местах, поэтому их лучше всего держать на подоконнике, которое выходит на юг или юго-восток.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Для бутонизации и цветения благоприятной считается температура от 16 градусов тепла и при влажности воздуха 60%. Если же в комнате будет слишком тепло, переживать не стоит, поскольку мандарин может расти и плодоносить даже при 40 градусах тепла.

Подкармливать дерево ничем не надо, но во время вегетации дважды в месяц в почву надо добавить раствор комплексного минерального удобрения.