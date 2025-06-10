Как избавиться от белокрылки с капусты: удивительный лайфхак, который надо знать

Белокрылка способна уничтожить весь урожай капусты, поэтому с этими насекомыми надо активно бороться, поскольку они способны быстро размножаться. Если от вредителей вовремя не избавиться, то взрослые особи испортят капусту.

Даже незначительные поражения на листьях капусты уже является признаком того, что овощи начали атаковать насекомые, поэтому надо своевременно прибегнуть к нескольким методам, которые помогут вывести белокрылку с огорода, пишет 24 Канал.

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Как определить белокрылку

Белокрылка не является заметной на капусте, потому что прячется на нижней стороне листовых пластин, а когда чувствует какую-то опасность, то сразу перелетает в другое место. Впрочем, даже личинки белокрылки опасны, потому что питаются соком растения.

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Проблема заключается в том, что они прокалывают клеточную оболочку, капуста теряет сок и начинает увядать. Белокрылки способны разрастись до колонии и уничтожить весь урожай.

Кроме того, насекомые являются достаточно вредными, потому что переносят бактерии, грибки и вирусы с разных растений. Если капуста поражена этим вредителем, то листья начнут увядать, скручиваться и желтеть.



От белокрылки надо вовремя избавиться / Фото Pexels

Дачники убедились в том, что избавиться от насекомых можно с помощью нашатырного спирта.

Как избавиться от белокрылки

В 10 литрах воды разведите 25 миллиграммов нашатырного спирта и добавьте 50 граммов тертого хозяйственного мыла. Полученный раствор надо распылять на капусту раз в неделю в течение всего лета, чтобы уберечь овощи от насекомых.

Если же листья уже поражены, тогда до 10 литров теплой воды надо добавить 3 столовые ложки нашатырного спирта и тертое хозяйственное мыло. Этим средством нужно опрыскивать капусту.

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Нашатырный спирт имеет очень резкий запах, поэтому способен сразу убить насекомое и личинки, а мыло помогает средству как можно дольше держаться на листьях, поскольку образует плотную пленку, что оседает на листьях. Средства надо применять сразу, потому что когда нашатырный спирт выветрится, то действенность уже будет минимальной.

Дачники рекомендуют распылять средства в нижней части листьев, потому что именно там чаще всего прячется белокрылка.