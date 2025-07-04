В листьях капусты содержится много воды и питательных веществ, поэтому гусеницы и слизни атакуют урожай целыми нашествиями, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сад и огород".

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Листья капусты наполнены многими витаминами, белками и углеводами, которые необходимы для роста вредителей, поэтому если не начать борьбу с ними, то слизни и гусеницы не покинут растения. Для сохранения урожая можно использовать щадящие и радикальные методы.

Как вывести гусениц и слизней из капусты

Для тех, кто не хочет использовать химию, может воспользоваться щелочным раствором, который выливается прямо на капусту. К эффективным средствам также относится настой луковой шелухи, чеснока, табачной пыли и горчицы (на 10 литров 100 граммов). Также дачники посыпают почву известью или суперфосфатом.

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Против слизней хорошо работают барьеры из измельченной скорлупы яиц или орехов, поскольку мешают паразитам ползать.

Что касается биопрепаратов, то безопасными для людей являются "Актофит", "Авертин-N" и "Аверсектин-С". В них содержатся бактерии и грибки, которые убивают нервную систему вредителей уже через несколько часов.



Средства, которые способны уничтожить слизней / Фото Pexels

Популярностью пользуются народные методы. Дачники обрабатывают почву и листья содой и золой, готовят настой из уксуса и соли (столовая ложка уксуса, 2 столовые ложки соли на 10 литров воды).

К природным инсектицидам относится отвар из полыни, ботвы, ромашки и лопуха. Пиво и квас привлекает и уничтожает слизней в ловушках.

К слову, избавиться от белокрылки с капусты можно с помощью народных методов. Больше об этом читайте в нашем материале.

Чтобы предотвратить нашествие вредителей, нужно регулярно рыхлить почву и удалять сорняки и обрывать нижние листья капусты. Рядом с капустой стоит сажать фенхель, бархатцы, тмин и укроп, которые привлекают насекомых, которые уничтожают вредителей.