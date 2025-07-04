У листі капусти міститься багато води та поживних речовин, тому гусениці й слимаки атакують урожай цілими нашестями, пише 24 Канал з посиланням на "Сад та город".

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Листя капусти наповнене багатьма вітамінами, білками та вуглеводами, які необхідні для росту шкідників, тому якщо не почати боротьбу з ними, то слимаки та гусениці не покинуть рослини. Для збереження урожаю можна використовувати щадні та радикальні методи.

Як вивести гусениць та слимаків з капусти

Для тих, хто не хоче використовувати хімію, може скористатися лужним розчином, який виливається прямо на капусту. До ефективних засобів також належить настій цибулиння, часнику, тютюнового пилу та гірчиці (на 10 літрів 100 грамів). Також дачники посипають ґрунт вапном або суперфосфатом.

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Проти слимаків добре працюють бар’єри з подрібненої шкаралупи яєць чи горіхів, оскільки заважають паразитам повзати.

Щодо біопрепаратів, то безпечними для людей є "Актофіт", "Авертин-N" та "Аверсектин-С". У них містяться бактерії та грибки, які вбивають нервову систему шкідників вже через кілька годин.



Засоби, які здатні знищити слимаків / Фото Pexels

Популярністю користуються народні методи. Дачники обробляють ґрунт та листя содою та золою, готують настій з оцту та солі (столова ложка оцту, 2 столові ложки солі на 10 літрів води).

До природних інсектицидів належить відвар з полину, бадилля, ромашки та лопуха. Пиво та квас приваблює та знищує слимаків у пастках.

До слова, позбутися білокрилки з капусти можна за допомогою народних методів. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Щоб запобігти нашестю шкідників, потрібно регулярно розпушувати ґрунт та видаляти бур’яни та обривати нижнє листя капусти. Поруч з капустою варто садити фенхель, чорнобривці, кмин та кріп, які приваблюють комах, які знищують шкідників.