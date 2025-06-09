Как вывести колорадских жуков из картофеля: 3 мощных средства

Картофель от колорадского жука надо обязательно опрыскивать действенными средствами. Если этого не делать, вредители съедят все листья, а это приведет к потере урожая.

Вывести колорадских жуков не всегда легко, поскольку они быстро размножаются и откладывают яйца под листьями, поэтому их не всегда можно обнаружить, пишет 24 Канал. Чтобы результат был действенным, можно комбинировать несколько средств для лучшей эффективности.

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Как вывести колорадского жука из картофеля

Дачники уже заметили, что у колорадского жука появился иммунитет к определенным химическим средствам, поэтому лучше воспользоваться народными методами, которые не навредят картофелю. Есть 3 вида опрыскиваний, которые способны удивить результатом.

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Избавиться от вредителей можно благодаря отвару полыни, хвоща или одуванчика. Свежие растения надо 15 минут кипятить в воде, а когда раствор остынет, то 0,5 литров отвара разбавить в 10 литрах воды и этим средством обрызгать картофель.



Колорадские жуки могут вывести народные средства / Фото Pexels

Если на грядках есть много личинок жуков, тогда надо воспользоваться средством на основе горчицы. Нужно 100 граммов сухой горчицы развести в 10 литрах воды и добавить 100 миллиграммов 9% уксуса. Средство способно убить всех личинок жуков, поэтому полынью опрыскивайте именно их.

Помощной от колорадских жуков является настойка можжевельника. Сорвите несколько побегов растения, залейте 10 литрами воды. Дайте некоторое время настояться, а тогда процедите средство и опрыскивайте раствором посадки.

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Для лучшего результата, рядом с картофелем посадите растения, которые колорадские жуки очень не любят – это календула и бархатцы. Вредителям они очень не нравятся, поэтому долго они на грядке не задержатся.