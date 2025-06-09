Фитофтороз нельзя игнорировать, поскольку болезнь способна уничтожить урожай, пишет 24 Канал. Черные пятна на листьях способны распространиться на клубни, если от заболевания овощей быстро не избавиться.

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Как вылечить картофель от фитофтороза

После того, как картофель вырастет до 25 сантиметров его нужно обработать определенным средством. Сначала это делается в профилактических целях. К 10 литрам воды нужно добавить 2 грамма 1% раствора бордоской жидкости или медного купороса.

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Чтобы не допустить развития фитофторы на картофеле, можно также развести в 10 литрах воды 20 граммов сернокислой меди. Через 2 недели овощи стоит обработать оксихлоридом меди, который обладает способностью противодействовать грибковому заболеванию.



Избавиться от фитофтороза с картофеля возможно / Фото "Сингента"

Избавиться от фитофтороза можно благодаря молочной сыворотке. Ее надо смешать с водой в одинаковой пропорции. Средство нужно приготовить в конце июня и опрыскивать картофель раствором каждые 2 дня.

От грибка помогает молоко с йодом. На 1 литр молока нужно 15 капель йода. Все это надо развести в 10 литрах воды и проводить опрыскивание каждые 2 недели.

К слову! Чтобы огурцы не желтели, их надо опрыскать помощным средством. Чем их обработать – читайте в нашем материале.

Справиться с болезнью поможет раствор марганцовки с чесноком. Может подойти чесночные листья, стрелки или чеснок. Все это надо мелко порезать и залить стаканом воды на сутки. После процеживания средства его надо добавить в ведро воды и налить 1 грамм марганцовки. Использовать средство можно каждые 2 недели. Дозировка должна составлять пол-литра.