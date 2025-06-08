Листья огурцов желтеют от недостаточного количества азота, фосфора и калия, пишет 24 Канал. К этому основному фактору добавляется еще ряд причин, которые стоит знать.

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Почему желтеют листья огурцов

Причиной может быть густая посадка, потому что плотно посаженные растения начинают затенять друг друга. Не выдерживают огурцы постоянного солнечного света, поэтому посадка должна быть в таком месте, где образуется тень.

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Значительную роль играет полив. Желтые листья могут появиться от недостатка воды или перелива. А еще на цвет листьев влияют такие болезни как фузариоз и толокнянка, поэтому от них надо избавляться.

Чем обрызгивать огурцы от желтизны

Есть три домашних метода, которые часто используют дачники в случае проблемы с листьями. К самым популярным методам входит обработка луковой шелухой, молочной сывороткой и хлебом.



Советы, которые избавят огурцы от желтизны / Фото Pexels

Обработка луковой шелухой

В луковой шелухе есть немало полезных веществ, которые необходимы огурцам. Его надо всыпать в емкость и залить холодной водой. Далее все надо вскипятить и дать настояться несколько часов. После процеживания раствор надо размешать с водой в пропорции 2:8 и обработать средством внутренние и внешние листья.

Обработка молочной сывороткой

В 5 литрах воды разведите литр молочной сыворотки. Этим средством огурцы можно обрызгивать или подливать. Огородники советуют применять такую жидкость раз в неделю, поскольку удобрение еще и способно избавить овощи от грибковых болезней.

К слову! Чтобы огурцы выросли сочными и хрустящими, важно придерживаться определенных правил. Есть одна фатальная ошибка, которая способна повредить корни огурцов. Больше об этом читайте в нашем материале.

Обработка хлебом

Замочите в воде буханку хлеба, а когда она полностью размокнет, добавьте несколько капель йода. Литр средства надо развести в ведре воды и сбрызнуть этим удобрением огурцы. Проводить процедуру таким удобрением можно дважды в месяц.