Листя огірків жовтіє від недостатньої кількості азоту, фосфору та калію, пише 24 Канал. До цього основного фактора додається ще низка причин, які варто знати.

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Чому жовтіє листя огірків

Причиною може бути густа посадка, бо щільно посаджені рослини починають затіняти одне одного. Не витримують огірки постійного сонячного світла, тому посадка має бути в такому місці, де утворюється тінь.

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Значну роль відіграє полив. Жовте листя може з’явитися від нестачі води або переливу. А ще на колір листя впливають такі хвороби як фузаріоз та мучниця, тому від них треба позбуватися.

Чим кропити огірки від жовтизни

Є три домашні методи, які часто використовують дачники в разі проблеми з листям. До найпопулярніших методів входить обробка цибулинням, молочною сироваткою та хлібом.



Поради, які позбавлять огірки від жовтизни / Фото Pexels

Обробка цибулинням

У цибулинні є чимало корисних речовин, які необхідні огіркам. Його треба всипати в ємність та залити холодною водою. Далі все треба закип’ятити й дати настоятися кілька годин. Після процідження розчин треба розмішати з водою в пропорції 2:8 й обробити засобом внутрішнє та зовнішнє листя.

Обробка молочною сироваткою

У 5 літрах води розведіть літр молочної сироватки. Цим засобом огірки можна кропити чи підливати. Городники радять застосовувати таку рідину раз на тиждень, оскільки добриво ще й здатне позбавити овочі грибкових хвороб.

До слова! Щоб огірки виросли соковитими й хрусткими, важливо дотримуватися певних правил. Є одна фатальна помилка, яка здатна пошкодити корені огірків. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Обробка хлібом

Замочіть у воді буханку хліба, а коли вона повністю розмокне, додайте кілька крапель йоду. Літр засобу треба розвести у відрі води та скропити цим добривом огірки. Проводити процедуру таким добривом можна двічі на місяць.