Специализированные минеральные подкормки являются действенными, но и домашние удобрения также способны помочь огурцам во время формирования завязи, пишет 24 Канал со ссылкой на Elegant Woman.

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Как подкормить огурцы овсянкой

Овсяные хлопья являются ценным органическим удобрением. В их составе есть клетчатка, крахмал и минералы, которые хорошо влияют на развитие корневой системы. Для подкормки нужно стакан хлопьев развести в 10 литрах воды и дать раствору настояться 3 дня. Овсянка за это время набухнет в воде и начнет бродить.

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Готовый раствор надо вносить под корень. На один куст нужен один литр удобрения. Проводить подкормку надо вечером или в пасмурную погоду, чтобы минимизировать быстрое испарение влаги.



Подкормки для огурцов, которые действительно работают / Фото Pexels

Кроме того, подкормить огурцы можно даже благодаря гороху. Он содержит азот, аминокислоты и микроэлементы, которые хорошо влияют на плодоношение огурцов. Чтобы подкормить овощи, нужно выкопать борозду возле каждого кустика и всыпать одну столовую ложку гороха. После этого надо только накрыть ямку слоем почвы.

К слову! Чтобы огурцы выросли сочными и хрустящими, важно соблюдать определенные правила. Есть одна фатальная ошибка, которая способна повредить корни огурцов. Больше об этом читайте в нашем материале.

Это удобрение имеет длительное действие, поскольку горох будет выделять питательные вещества несколько недель, поэтому после такой подкормки, овощи будут расти как на дрожжах.