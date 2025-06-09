Фітофтороз не можна ігнорувати, оскільки хвороба здатна знищити урожай, пише 24 Канал. Чорні плями на листі здатні поширитися на бульби, якщо від захворювання овочів швидко не позбутися.

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Як вилікувати картоплю від фітофторозу

Після того, як картопля виросте до 25 сантиметрів її потрібно обробити певним засобом. Спочатку це робиться в профілактичних цілях. До 10 літрів води потрібно додати 2 грами 1% розчину бордоської рідини чи мідного купоросу.

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Щоб не допустити розвитку фітофтори на картоплі, можна також розвести в 10 літрах води 20 грамів сірчанокислої міді. Через 2 тижні овочі варто обробити оксихлоридом міді, який має здатність протидіяти грибковому захворюванню.



Позбутися фітофторозу з картоплі можливо / Фото "Сингента"

Позбутися фітофторозу можна завдяки молочній сироватці. Її треба змішати з водою в однаковій пропорції. Засіб потрібно приготувати наприкінці червня й обприскувати картоплю розчином кожних 2 дні.

Від грибка допомагає молоко з йодом. На 1 літр молока потрібно 15 крапель йоду. Все це треба розвести в 10 літрах води й проводити обприскування кожних 2 тижні.

До слова! Щоб огірки не жовтіли, їх треба обприскати помічним засобом. Чим їх обробити – читайте в нашому матеріалі.

Впоратися з хворобою допоможе розчин марганцівки з часником. Може підійти часникове листя, стрілки або часник. Все це треба дрібно порізати та залити склянкою води на добу. Після процідження засобу його треба додати у відро води й налити 1 грам марганцівки. Використовувати засіб можна кожних 2 тижні. Дозування повинно становити півлітра.