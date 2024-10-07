Забудут дорогу навсегда: как быстро избавиться от кротов

Кроты настолько надоедливы и вредны, что даже осенью не перестают разорять дворы и вырывают огромные ямы земли. На одном участке может быть самое настоящее нашествие кротов, поэтому от них надо избавиться, чтобы они не развелись и не поселились под землей возле вашего дома на многие годы.

Кроты способны испортить не только клумбы и грядки с урожаем, но и портят газон, который после них полностью усеян буграми земли, пишут Porady 24. Вы можете вывести кротов уже сейчас, чтобы весной быть уверенными в том, что они больше не появятся на вашем участке.

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Как избавиться от кротов во дворе

Банка

Найдите норку крота и заройте туда 3-литровую стеклянную банку, внутрь поставьте червей, а сверху накройте темной тканью. Крот залезет в банку, поскольку заползет на запах, но выбраться из нее уже не сможет.

Шумовой отпугиватель

Кроты имеют очень острый слух, поэтому не любят громких звуков. Лучше всего их отпугивают с участка ультразвуковые и звуковые отпугиватели. Они имеют вид штырей и втыкаются в землю в тех местах, где есть больше всего кротовин.



Эффективные советы, которые выведут кротов с участка / Фото Pexels

Химические препараты

Если на участке развелось очень много кротов, то можно применить химические препараты. В нору крота надо поставить одну таблетку "Алфос-2". Также можно использовать препарат "АнтиКрот" на основе гранул. Применение препаратов особенно тщательно читайте в инструкции.

Неприятный запах

Отпугнуть кротов можно с помощью неприятных запахов. В их норы стоит бросить рыбьи головы, как выгонят вредителей с участка из-за сильной вони. Также подойдет уксус или растворитель, который надо залить в норку.

Кроме того, в норку можно бросать тухлые яйца, чеснок или острый перец. В магазинах есть специальные ароматические гранулы, которые надо рассыпать на участке и полить водой, или бросить сразу в кротовины.