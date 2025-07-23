Забудете, какие кроты на вид: эти действия заставят их бежать с участка

Крот очень сильно портит участок во дворе и огороде, потому что вырывает землю, образуя холмы. И кроме созданного неэстетичного вида, кроты повреждают корни под землей, поэтому способны испортить урожай.

Лучшим способом выведения крота с участка является отпугивание, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Животное боится разного шума и вибраций, поэтому как можно дальше убегает.

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Как избавиться от кротов на участке?

Дачники говорят, что от кротов помогают ветровики из бутылок или банок. В магазинах можно приобрести специальные ультразвуковые приборы, которые способны отпугнуть с участка кротов и мышей.

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Животные хоть и находятся большую часть своей жизни под землей, но очень не любят мест с резкими запахами. Именно поэтому стоит посадить на клумбе и огороде нарциссы, королевские рябчики, бархатцы, клещевину. Хорошо отпугивает кротов с грядки обычный лук и чеснок.



От кротов стоит избавляться с участка / Фото Pexels

Полезно устанавливать по периметру участка на глубине 50 сантиметров сетки с мелкими ячейками, которые помешают кротам прорываться на участок. Откажитесь от ядовитых приманок, поскольку на кротов они не действуют. Лучше применить газ, заложив в ходы немного карбида кальция. При контакте с влагой выделится ядовитый газ, который прогонит животных.

Задымляют ходы также дымовые устройства. Они заставят кротов покинуть подземные укрытия. Ходы также можно затопить водой из шланга, но если крот вырыл очень много ходов, то понадобится много времени для того, чтобы от них избавиться.

Кстати, летом беспокоят не только кроты. Мы недавно рассказали, как легко избавиться от комаров.

В норки с кротами можно бросать тряпки смоченные в керосине, скипидаре или уксусе. Помогают также тухлые яйца, рыбные головы и кофейная гуща.