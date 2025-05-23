Как избавиться от кротов: забудут дорогу навсегда

Кроты являются самой настоящей проблемой, поскольку очень сильно разрывают участок. Большое количество кротов способны превратить двор в поле с норами. Чтобы справиться с неугомонными вредителями, надо знать несколько эффективных лайфхаков, поскольку даже опытные садоводы не могут их вовремя вывести.

Кроты достаточно надоедливы, поэтому могут начинать рыть ямы и уничтожать двор с весны до поздней осени, пишет 24 Канал. Если кротам понравится ваш участок, то они смогут поселиться во дворе на несколько лет, поэтому при первых их признаках надо сразу бить тревогу и прогонять всеми возможными способами.

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Как избавиться от кротов с участка

Кроты портят газон, грядки с урожаем и клумбы с цветами, поэтому надо сделать все для того, чтобы они покинули участок.

Звуковые и ультразвуковые отпугиватели

Отпугиватели от кротов можно приобрести в магазинах. Они напоминают небольшие гвоздики или канцелярские кнопки. Стоит приобрести их в большом количестве и расставить по периметру всего участка.

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Эти отпугиватели издают определенные звуки и вибрацию, которые передаются по земле. Кроты не видят, но имеют сильный слух, поэтому вибрация и странный звук их отпугнут, поэтому вскоре они покинут опасную территорию.



От кротов избавиться с участка можно легко / Фото Pexels

Посадка растений

Бобовые, чеснок, бархатцы или нарциссы выделяют неприятный запах для кротов, поэтому если их высадить по периметру огорода, то можно избавиться от грызунов. Дачники еще советуют приобрести определенные биопрепараты, которые продаются в виде гранул. Они выделяют запах, который не нравится кротам. Эти гранулы надо прикопать в тех местах, где больше всего скапливаются кроты.

Вещи с резким запахом

Попробуйте старые вещи пропитать бензином, керосином. Растворителем или нафталином. Маленькие тряпки запихните в норы или бросьте тухлые рыбьи головы. Эти резкие запахи сразу выведут кротов с участка.

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Можно еще воспользоваться дедовскими методами и сделать определенные приманки, впрочем они времязатратные и не всегда себя оправдывают. В крайнем случае кротов выводят из двора и огорода с помощью специальных химических средств.