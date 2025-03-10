Можно обойтись без химии: как быстро и легко постирать кровь с простыни

Кровь может испортить одежду или простыню, поэтому от этого неприятного явления нужно как можно быстрее избавляться. Если дома нет пятновыводителя, то можно воспользоваться копеечными средствами, которые найдутся у каждого на кухне.

Сначала нужно запомнить главное правило – если на простыне есть пятно от крови, то ее надо сразу начать обрабатывать, чтобы она не высохла и не просочилась в волокна, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Как постирать свежую кровь

Свежую кровь довольно легко отстирать. Сначала простыню нужно погрузить в холодную воду с добавлением средства для мытья посуды. Выбирайте очень холодную или почти ледяную воду, которая поможет крови быстро отстираться.

В миску не обязательно погружать всю простыню, это может быть только та часть, где есть пятно от крови. Вполне достаточно будет даже застирать пятно в умывальнике.

Кстати. В одном из наших материалов мы рассказали, какие вещи никогда нельзя класть в стиральную машинку. Это нужно знать, чтобы не испортить одежду и девайс.

Для лучшего удаления пятна, можно даже воспользоваться щеткой с мягкой щетиной. Эксперты даже советуют оставить пятно в воде на 15 минут. Также можно воспользоваться кислородным порошком, а уже после обработки пятна постирать простыню в обычном температурном режиме в стиральной машинке.



Советы, которые помогут постирать кровь / Фото Pexels

Как постирать засохшую кровь

Если пятно на простыне высохло, тогда надо пятно протереть мягкой щетиной. Для лучшего результата надо замочить простыню на ночь на 8 часов в холодной воде. Смешайте воду с кислородным отбеливателем или стиральным порошком. Далее надо забросить вещь в машинную стирку в холодной воде. Также можно воспользоваться подручными методами.

Перекись водорода

Половину стакана пищевой соды смешайте с половиной стакана перекиси водорода. Эту пасту нужно нанести на пятно крови и втереть старой зубной щеткой. Оставьте на пол часа, а потом бросьте стирать.

Уксус

К простыням темного цвета можно применить уксус. Его надо распылить на пятно и оставить на 10 минут.

Соль

Из воды и соли нужно сделать густую пасту и нанести на пятно, тогда немного подождите и забрасывайте в стирку.