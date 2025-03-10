Можна обійтися без хімії: як швидко й легко випрати кров з простирадла

Кров може зіпсувати одяг чи простирадло, тому цього неприємного явища потрібно якнайшвидше позбуватися. Якщо вдома немає плямовивідника, то можна скористатися копійчаними засобами, які знайдуться в кожного на кухні.

Спочатку потрібно запам’ятати головне правило – якщо на простирадлі є пляма від крові, то її треба одразу почати обробляти, щоб вона не висохла й не просочилася у волокна, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Як випрати свіжу кров

Свіжу кров досить легко відіпрати. Спочатку простирадло потрібно занурити в холодну воду з додаванням засобу для миття посуду. Обирайте дуже холодну чи майже крижану воду, яка допоможе крові швидко відіпратися.

У миску не обов’язково занурювати все простирадло, це може бути лише та частина, де є пляма від крові. Цілком достатньо буде навіть запрати пляму в умивальнику.

До речі. В одному з наших матеріалів ми розповіли, які речі ніколи не можна класти в пральну машинку. Це потрібно знати, щоб не зіпсувати одяг та девайс.

Для кращого видалення плями, можна навіть скористатися щіткою з м’якою щетиною. Експерти навіть радять залишити пляму у воді на 15 хвилин. Також можна скористатися кисневим порошком, а вже після обробки плями випрати простирадло у звичному температурному режимі у пральній машинці.



Поради, які допоможуть випрати кров / Фото Pexels

Як випрати засохлу кров

Якщо пляма на простирадлі висохла, тоді треба пляму протерти м’якою щетиною. Для кращого результату треба замочити простирадло на ніч на 8 годин в холодній воді. Змішайте воду з кисневим відбілювачем чи пральним порошком. Далі треба закинути річ в машинне прання в холодній воді. Також можна скористатися підручними методами.

Перекис водню

Половину склянки харчової соди змішайте з половиною склянки перекису водню. Цю пасту потрібно нанести на пляму крові й втерти старою зубною щіткою. Залишіть на пів години, а потім киньте прати.

Оцет

До простирадл темного кольору можна застосувати оцет. Його треба розпилити на пляму та залишити на 10 хвилин.

Сіль

З води та солі потрібно зробити густу пасту й нанести на пляму, тоді трохи почекайте й закидайте в прання.