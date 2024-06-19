Если вы ненавидите лягушек и брезгуете мыслью, что они скачут по саду и могут выпрыгнуть на вас в любой момент, тогда нужно начинать борьбу с ними. Porady 24 подготовили несколько методов, которые помогут выгнать их.

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Контролируйте свою среду обитания

Лягушки остаются в вашем дворе и саду прежде всего из-за того, что их устраивают условия, которые там есть. Поэтому, ваша задача – сделать все возможное, чтобы ухудшить их положение.

Прежде всего обратите внимание на источники воды. Если вы уберете их все из сада, лягушкам не будет где откладывать яйца, а также им придется искать другое место укрытия на ночь. Вот несколько потенциальных мест, где могут прятаться лягушки:

пруд;

миска воды для собаки;

лужи, сломанные краны.

Еще одна важная для лягушек деталь среда – это большая трава и кусты на участке, чтобы они могли прятаться от посторонних глаз в светлую часть дня. Поэтому может помочь скашивание газона и стрижка кустов.

Еще один способ, который советуют опытные дачники – уменьшить количество света в саду и на участке рядом. Свет привлекает насекомых, а значит, вы сами приносите для лягушек ужин.

Вот еще несколько средств против лягушек, которые могут оказаться полезными.

Соль. Если она попадет на кожу лягушек, это им не понравится и они покинут участок, поэтому ее кучками можно разложить во дворе. Но заметьте, что этот кухонный продукт очень сильно влияет на плодородие почвы, поэтому не стоит класть соль в местах, где вы планируете что-то сажать.

Если она попадет на кожу лягушек, это им не понравится и они покинут участок, поэтому ее кучками можно разложить во дворе. Но заметьте, что этот кухонный продукт очень сильно влияет на плодородие почвы, поэтому не стоит класть соль в местах, где вы планируете что-то сажать. Уксус и лимонный сок. Это – также эффективные методы для удаления лягушек с участка. Вам нужно приготовить раствор из одной части уксуса или лимонного сока и такого же количества воды. Опрыскайте им места, где обычно собираются лягушки. Раствор вызовет у них жжение и заставит перебраться на другое место.



От лягушек на участке можно легко избавиться / Фото Pexels

Как избавиться от лягушек в погребе

Если у вас в погребе завелись такие необычные вредители, не стоит паниковать. Вывести их возможно, и сделать это просто. Но перед тем, как перейти к истреблению лягушек, обратите внимание: на самом деле они не едят фрукты и овощи, поэтому не представляют настоящей опасности для продуктов.

А кроме того лягушки также могут уничтожать моллюсков и насекомых, которые действительно наносят вред продуктам в погребе. Единственная ситуация, когда надо задуматься о выводе лягушек – это когда их становится слишком много.

Но перед тем, как начать вывод лягушек, нужно провести подготовку погреба:

уберите лазейки, уплотните двери;

устраните повышенную влажность;

удалите большинство моллюсков;

выведите из подвала комаров, мух и пауков.

А уже после этого вы можете воспользоваться уже упомянутыми способами с солью, уксусом и лимонным соком.