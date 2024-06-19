Якщо ви ненавидите жаб та гидитеся від думки, що вони скачуть по саду та можуть вистрибнути на вас будь-якої миті, тоді потрібно починати боротьбу із ними. Поради 24 підготували кілька методів, які допоможуть вигнати їх.

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Контролюйте своє середовище

Жаби залишаються у вашому дворі й саду насамперед через те, що їх влаштовують умови, які там є. Отож, ваше завдання – зробити усе можливе, аби погіршити їхнє становище.

Перш за все зверніть увагу на джерела води. Якщо ви приберете їх усі із саду, жабам не буде де відкладати яйця, а також їм доведеться шукати інше місце укриття на ніч. Ось кілька потенційних місць, де можуть ховатися жаби:

ставок;

миска води для собаки;

калюжі, зламані крани.

Ще одна важлива для жаб деталь середовище – це велика трава та кущі на ділянці, щоб вони могли ховатися від сторонніх очей у світлу частину дня. Тож може допомогти скошування газону та підстригання кущів.

Ще один спосіб, який радять досвідчені дачники – зменшити кількість світла у саду та на ділянці поряд. Світло приваблює комах, а отже, ви самі приносите для жаб вечерю.

Ось ще кілька засобів проти жаб, які можуть виявитися корисними.

Сіль. Якщо вона потрапить на шкіру жаб, це їм не сподобається і вони покинуть ділянку, тож її купками можна розкласти у дворі. Та зауважте, що цей кухонний продукт дуже сильно впливає на родючість ґрунту, тож не варто класти сіль у місцях, де ви плануєте щось садити.

Якщо вона потрапить на шкіру жаб, це їм не сподобається і вони покинуть ділянку, тож її купками можна розкласти у дворі. Та зауважте, що цей кухонний продукт дуже сильно впливає на родючість ґрунту, тож не варто класти сіль у місцях, де ви плануєте щось садити. Оцет і лимонний сік. Це – також ефективні методи для видалення жаб із ділянки. Вам потрібно приготувати розчин з однієї частини оцту або лимонного соку і такої ж кількості води. Обприскайте ним місця, де зазвичай збираються жаби. Розчин викличе у них печіння і змусить перебратися на інше місце.



Жаб на ділянці можна легко позбутися / Фото Pexels

Як позбутися жаб в погребі

Якщо у вас в льосі завелися такі незвичні шкідники, не варто панікувати. Вивести їх можливо, і зробити це просто. Та перед тим, як перейти до винищення жаб, зверніть увагу: насправді вони не їдять фрукти та овочі, тож не становлять справжньої небезпеки для продуктів.

А окрім того жаби також можуть знищувати молюсків та комах, які справді завдають шкоди харчам у льосі. Єдина ситуація, коли треба замислитися про виведення жаб – це коли їх стає надто багато.

Та перед тим, як почати виведення жаб, потрібно провести підготовку льоху:

приберіть лазівки, ущільніть двері;

усуньте підвищену вологість;

видаліть більшість молюсків;

виведіть з підвалу комарів, мух та павуків.

А вже після цього ви можете скористатися вже згаданими способами із сіллю, оцтом та лимонним соком.