Если у вас дома хранятся вещи из мохера, шерсти, альпаки, ангоры, шелка, кашемира или перьев, нужно не медлить с истреблением моли, ведь это ее любимые материалы.

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Впрочем, любая ткань становится для моли гораздо более желанной, если на ней остается пот, жир, следы кожи и т.д. – поэтому позаботьтесь о том, чтобы складывать в шкаф только чистые вещи.

Как бороться с молью дома

В магазинах вы можете найти немало средств от моли, но это не единственный способ от нее избавиться. И если вы не хотите использовать химические средства, вы вполне можете обратить внимание на народные методы борьбы с насекомым.

Для отпугивания очень часто используют растения или специи, которые имеют сильный, резкий запах. Он может перебить запах кератина или белка, и тогда моль просто не желает откладывать желание именно в вашем шкафу.



Моль можно отпугнуть народными средствами / Фото Pexels

Вот лучшие средства от моли:

веточки лаванды;

розмарин;

лавровый лист;

тимьян;

гвоздика.

Впрочем, эти растения нужно заменять примерно раз в месяц для того, чтобы они все еще были эффективными. Кстати, наиболее эффективна из всех этих трав даже не лаванда, а гвоздика. Вредитель совсем не переносит запаха растения через эвгенол, который содержится в ней – он является естественным инсектицидом.

Поэтому для того, чтобы избавиться от моли, будет достаточно просто положить в шкаф небольшой контейнер с сухими бутонами гвоздики. А для того, чтобы усилить эффект, вы также можете добавить и кожуры апельсина.

Что делать, чтобы в шкафах не заводилась моль

Существует несколько простых правил, которые помогут избежать появления моли в вашем доме.

Прежде всего, шелковые, шерстяные и другие уязвимые материалы лучше хранить отдельно, и класть их в плотные пакеты или ящики с крышками. Также вещи нужно периодически вытряхивать, ведь яйца и личинки моли можно легко стряхнуть на землю.

А если вы все же обнаружили в шкафу моль, все вещи нужно немедленно постирать при температуре, не менее, чем 60 градусов. Деликатные ткани взамен можно положить в морозильную камеру на несколько часов. И холод, и горячая вода помогают уничтожить личинки и яйца моли.