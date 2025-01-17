Чаще всего моль появляется в шкафу из-за неправильного хранения вещей и сырости, пишет 24 Канал. Моль можно вывести кухонными средствами, которые найдутся на каждой кухне. Иногда они бывают в разы эффективнее, чем химические.

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Аромат кедра

Ранее моль отпугивали нафталиновыми шариками, однако они довольно вредны для здоровья человека. Альтернативой является масло с ароматом кедра или специальные кедровые вешалки. Запах является резким для вредителя, поэтому самка, которая откладывает личинки, быстро покинет шкаф.

Эфирные масла лаванды и ели

Заверните в марлю букетики сухой лаванды и расставьте их на полках шкафа. Также можно пропитать спонжик лавандовым или еловым маслом и произвести аналогичное действие. Неприятный аромат сразу отпугнет моль.



Моль не любит резких запахов / Фото Pinterest

Мандариновая кожура

Для профилактики, расставляйте время от времени на полках шкафа кожуру от мандаринов или апельсинов. Моль не любит цитрусовых ароматов, поэтому точно не задержится надолго в шкафу.

Чеснок

Миль ненавидит запах свежего чеснока, поэтому расставьте несколько головок на полках шкафа, чтобы точно избавиться от нежелательных вредителей.

Замораживание одежды

Если переживаете о том, что моль уже успела отложить личинки, которые и поедают одежду, то все вещи нужно достать из шкафа, сложить в пакет и положить в морозилку. Если за окном мороз, то можно воспользоваться балконом.

Помните, что любимый запах моли – это засохший пот, поэтому не стоит класть в шкаф ту одежду, которая нуждается в стирке. Иногда пересматривайте шерстяные и вязаные изделия, чтобы не упустить появления вредителей. Меховые вещи следует хранить в специальных чехлах, а шарфы, шапки, перчатки и свитера держите в чехлах на молнии или в вакуумных пакетах.