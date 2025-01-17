Найчастіше міль з’являється у шафі через неправильне зберігання речей та вогкість, пише 24 Канал. Міль можна вивести кухонними засобами, які знайдуться на кожній кухні. Часом вони бувають в рази ефективнішими, ніж хімічні.

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Аромат кедра

Раніше міль відлякували нафталіновими кульками, однак вони є доволі шкідливими для здоров’я людини. Альтернативою є олія з ароматом кедра чи спеціальні кедрові вішалки. Запах є різким для шкідника, тож самка, яка відкладає личинки, швидко покине шафу.

Ефірні олії лаванди та смереки

Загорніть у марлю букетики сухої лаванди й розставте їх на полицях шафи. Також можна просочити спонжик лавандовою чи смерековою олією й зробити аналогічну дію. Неприємний аромат одразу відлякає міль.



Міль не любить різких запахів / Фото Pinterest

Мандаринова шкірка

Для профілактики, розставляйте час від часу на полицях шафи шкірки від мандаринів чи апельсинів. Міль не любить цитрусових ароматів, тому точно не затримається надовго у шафі.

Часник

Міль ненавидить запах свіжого часнику, тому розставте кілька головок на полицях шафи, щоб точно позбутися небажаних шкідників.

Заморожування одягу

Якщо переживаєте про те, що міль вже встигла відкласти личинки, які й поїдають одяг, то всі речі потрібно дістати з шафи, скласти в пакет й покласти в морозилку. Якщо за вікном мороз, то можна скористатися балконом.

Пам’ятайте, що улюблений запах молі – це засохлий піт, тому не варто класти в шафу той одяг, який потребує прання. Інколи передивляйтеся вовняні та в’язані вироби, щоб не упустити появи шкідників. Хутряні речі варто зберігати в спеціальних чохлах, а шарфи, шапки, рукавиці та светри тримайте в чохлах на блискавці чи у вакуумних пакетах.