Никакой химии: простые средства, которые помогут вывести мошек на кухне
- Основные факторы для появления мошек включают перезрелые фрукты, грязную посуду, остатки пищи, влагу в сливе и землю в вазонах.
- Для борьбы с мошками рекомендуется использовать уксус с моющим средством, фруктовые ловушки, а также остатки вина или пива с каплей моющего средства.
Иногда кажется, что мошки на кухне появляются ниоткуда. А для того, чтобы избавиться от них, понадобится целая вечность. Но это совсем не так!
24 Канал знает, как вывести мошек на кухне без усилий и агрессивной химии.
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Кажется, только открыл окно или забыл вынести мусор – и на кухне уже кружит стая мелких мошек. Давайте выясним, откуда берутся мошки.
Чаще всего вы имеете дело с так называемыми плодовыми мошками или дрозофилами. Они обожают:
- перезревшие фрукты,
- грязную посуду,
- остатки пищи,
- влагу в ливне,
- землю в вазонах.
Мошки заводятся там, где есть остатки пищи / Фото Unsplash
Поэтому, сначала нужно убрать факторы, которые привлекают этих насекомых. Храните фрукты и овощи в холодильнике или закрытых контейнерах, не оставляйте открытыми бутылки с вином, соками или сладкой водой.
Интересно! Отпугнуть комаров в доме можно с помощью ароматов ванили, лаванды, эвкалипта, а также эфирных масел мяты, розмарина, базилика или мелиссы.
Как легко избавиться от мошек
Для этого существует несколько способов:
- Уксус + моющее средство: в небольшую емкость налейте яблочный уксус и добавьте каплю средства для посуды. Мошки летят на запах, а мойка разрушает поверхностную пленку, и они тонут.
- Фруктовая ловушка: положите кусочек банана или яблока в баночку, накройте пищевой пленкой и сделайте дырочки зубочисткой. Попасть легко – вылететь трудно.
- Вино или пиво: оставьте немного в бокале – работает как магнит. Тоже добавляем каплю моющего средства.
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Профилактика – лучшее лекарство
- Всегда мойте фрукты после покупки
- Не оставляйте грязную посуду
- Плотно закрывайте мусорное ведро
- Раз в неделю проливайте слив кипятком или уксусом с содой
Итак, чтобы выгнать мошек из кухни, нужна не сила, а системный подход: чистота, правильное хранение, ловушки и профилактика. И уже через несколько дней ваша кухня снова станет исключительно для гостей – и точно не крылатых!