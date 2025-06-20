Укр Рус
Porady Советы по дому Ніякої хімії: прості засобі, які допоможуть вивести мошок на кухні
20 июня, 19:40
2

Никакой химии: простые средства, которые помогут вывести мошек на кухне

Алена Захарова
Основні тези
  • Основные факторы для появления мошек включают перезрелые фрукты, грязную посуду, остатки пищи, влагу в сливе и землю в вазонах.
  • Для борьбы с мошками рекомендуется использовать уксус с моющим средством, фруктовые ловушки, а также остатки вина или пива с каплей моющего средства.

Иногда кажется, что мошки на кухне появляются ниоткуда. А для того, чтобы избавиться от них, понадобится целая вечность. Но это совсем не так!

24 Канал знает, как вывести мошек на кухне без усилий и агрессивной химии.

Смотрите также Жалюзи можно почистить за 5 минут: снимать их не нужно

Кажется, только открыл окно или забыл вынести мусор – и на кухне уже кружит стая мелких мошек. Давайте выясним, откуда берутся мошки.

Чаще всего вы имеете дело с так называемыми плодовыми мошками или дрозофилами. Они обожают:

  • перезревшие фрукты,
  • грязную посуду,
  • остатки пищи,
  • влагу в ливне,
  • землю в вазонах.


Мошки заводятся там, где есть остатки пищи / Фото Unsplash

Поэтому, сначала нужно убрать факторы, которые привлекают этих насекомых. Храните фрукты и овощи в холодильнике или закрытых контейнерах, не оставляйте открытыми бутылки с вином, соками или сладкой водой.

Интересно! Отпугнуть комаров в доме можно с помощью ароматов ванили, лаванды, эвкалипта, а также эфирных масел мяты, розмарина, базилика или мелиссы.

Как легко избавиться от мошек

Для этого существует несколько способов:

  • Уксус + моющее средство: в небольшую емкость налейте яблочный уксус и добавьте каплю средства для посуды. Мошки летят на запах, а мойка разрушает поверхностную пленку, и они тонут.
  • Фруктовая ловушка: положите кусочек банана или яблока в баночку, накройте пищевой пленкой и сделайте дырочки зубочисткой. Попасть легко – вылететь трудно.
  • Вино или пиво: оставьте немного в бокале – работает как магнит. Тоже добавляем каплю моющего средства.

Кстати, найти специальные ловушку для насекомых по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет. А с подпиской "Для своих" доставка – бесплатная.

Профилактика – лучшее лекарство

  • Всегда мойте фрукты после покупки
  • Не оставляйте грязную посуду
  • Плотно закрывайте мусорное ведро
  • Раз в неделю проливайте слив кипятком или уксусом с содой

Итак, чтобы выгнать мошек из кухни, нужна не сила, а системный подход: чистота, правильное хранение, ловушки и профилактика. И уже через несколько дней ваша кухня снова станет исключительно для гостей – и точно не крылатых!