Никакой химии: простые средства, которые помогут вывести мошек на кухне

Иногда кажется, что мошки на кухне появляются ниоткуда. А для того, чтобы избавиться от них, понадобится целая вечность. Но это совсем не так!

24 Канал знает, как вывести мошек на кухне без усилий и агрессивной химии.

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Кажется, только открыл окно или забыл вынести мусор – и на кухне уже кружит стая мелких мошек. Давайте выясним, откуда берутся мошки.

Чаще всего вы имеете дело с так называемыми плодовыми мошками или дрозофилами. Они обожают:

перезревшие фрукты,

грязную посуду,

остатки пищи,

влагу в ливне,

землю в вазонах.



Мошки заводятся там, где есть остатки пищи / Фото Unsplash

Поэтому, сначала нужно убрать факторы, которые привлекают этих насекомых. Храните фрукты и овощи в холодильнике или закрытых контейнерах, не оставляйте открытыми бутылки с вином, соками или сладкой водой.

Интересно! Отпугнуть комаров в доме можно с помощью ароматов ванили, лаванды, эвкалипта, а также эфирных масел мяты, розмарина, базилика или мелиссы.

Как легко избавиться от мошек

Для этого существует несколько способов:

Уксус + моющее средство: в небольшую емкость налейте яблочный уксус и добавьте каплю средства для посуды. Мошки летят на запах, а мойка разрушает поверхностную пленку, и они тонут.

Фруктовая ловушка: положите кусочек банана или яблока в баночку, накройте пищевой пленкой и сделайте дырочки зубочисткой. Попасть легко – вылететь трудно.

Вино или пиво: оставьте немного в бокале – работает как магнит. Тоже добавляем каплю моющего средства.

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Профилактика – лучшее лекарство

Всегда мойте фрукты после покупки

Не оставляйте грязную посуду

Плотно закрывайте мусорное ведро

Раз в неделю проливайте слив кипятком или уксусом с содой

Итак, чтобы выгнать мошек из кухни, нужна не сила, а системный подход: чистота, правильное хранение, ловушки и профилактика. И уже через несколько дней ваша кухня снова станет исключительно для гостей – и точно не крылатых!