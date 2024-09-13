Как избавиться от мелкой мошки на кухне: проверенные способы, которые используют все

С мелкими мошками в квартире мы встречаемся довольно часто. Плодовые мушки появляются чаще всего возле фруктов или в помойках с едой. Плодятся они очень быстро, поэтому от них надо избавляться.

Первоначально после того, как вы обнаружите мушек на кухне надо сделать генеральную уборку, пишут Porady 24. Надо утилизировать все гнилые фрукты и выбросить мусор, в котором они чаще всего расплодились. Вымойте все ящики и стол моющим средством. Однако для того, чтобы полностью их вывести из кухни, стоит применить несколько основных методов.

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Ловушка с бутылкой

Чтобы приманить насекомых бросьте на дно пластиковой бутылки переспелые яблоки, бананы, мед или немного компота. Когда мошки слетятся внутри, просто закройте ее и выбросьте.

Посадите базилик

Аромат базилика очень отпугивает мошек, поэтому можете просто посадить это растение в горшок на подоконнике и будете уверены в том, что дрозофил на вашей кухне не будет. Если же от мошек надо избавиться очень быстро, то можете на кухне распылить воду смешанной с маслом базилика



От дрозофил можно легко избавиться / Фото Pexels

Чеснок

Нарежьте несколько зубчиков чеснока и разложите в тех местах, где больше всего сосредотачиваются дрозофилы. Насекомые не любят чесночный аромат, поэтому исчезнут и больше не появятся.

Клейкая лента

Ленту активно используют для борьбы с мушками. Разместите ее в тех местах, где дрозофил больше всего. Они прилипнут на ленту так же как и мухи или комары.

Пламя свечи пламени свечи

Для этого метода в кастрюлю с водой надо поставить свечу и поставить ее близко к месту накопления мошек. Пламя для них будет источником света, они будут слетаться к нему, а огонь подожжет их крылья, поэтому они утонут в воде.