Эти методы знают не все: как избавиться от муравьев дома и на огороде

Муравьи часто донимают в доме или на огороде, особенно когда их муравейник довольно впечатляющих размеров. Вывести их порой не так уж и просто, но вполне возможно.

Муравьи дома залазят в сахар, в хлебницу, портят продукты и могут разносить инфекции. Однако домашние муравьи поедают личинок блох, пауков, постельных клопов и мух.

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На огороде муравьи уничтожают мушек, слизней, мелкую гусеницу или паутинных клещей, но вместе с тем, они способны кусать, когда мы возимся на огороде возле овощей, грызть ягоды и цветы.

Если же дома или на огороде муравьев достаточно много, тогда в таком случае стоит взяться за их выведение.

Как избавиться от муравьев

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Муравьев преимущественно не уничтожают, а прогоняют, поэтому советуем отказаться от химических инсектицидов и воспользоваться народными методами.

Для того, чтобы муравьи покинули дом, в течение недели следите за тем, чтобы на поверхности не было липких, сладких или жирных остатков продуктов. Не оставляйте еду, грязную посуду и тщательно протирайте пол и поверхности. Муравьи не любят уксуса, поэтому можете смочить в нем тряпку.

Домашних муравьев также отпугивают запахи петрушки, чеснока, лавровых листьев, мелиссы и мяты. Разложите пучки этих трав в тех местах, где есть наибольшее скопление муравьев. Также можно воспользоваться несколькими приманками и барьерами.



Муравьев можно достаточно быстро вывести / Фото Pexels

Борная кислота

В стакан воды добавьте четверть чайной ложки борной кислоты, 3 ложки сахара и 2 ложки меда. Налейте эту приманку в мелкую посуду и в течение месяца ставьте в местах, которые недоступны для детей. От этого яда муравьи будут убегать.

Дрожжи

Растворите дрожжи в воде с несколькими ложками меда или варенья до консистенции густой пасты. Смажьте ею края полок, на которых лежат продукты.

Мыльная вода

Чайную ложку моющего средства для посуды растворите в воде с распылителем. Внутрь можно добавить эфирное масло мяты. Раствором сбрызгивайте дорожки, и вскоре муравьи исчезнут.