Как вывести муравьев с огорода: копеечные средства, которыми будете пользоваться всегда

Нашествие муравьев порой может поражать. На участке их муравейников может быть достаточно много, поэтому от них надо быстро избавляться. Вместо химии можно применить действенные народные средства.

Муравьи в определенной степени являются полезными, потому что перерабатывают почву и защищают сад от гусениц, слизней или личинок мух. Однако муравейник способен подавлять растение. Насекомые едят лепестки роз и сладкий нектар цветов, а еще питаются клубникой, морковью и тыквой. Поэтому важно избавиться от этих вредителей на своем огороде.

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Как вывести муравьев с участка

Эксперты говорят, что избавиться от муравьев на самом деле довольно легко. Для средства, который их отпугнет надо взять 1 чайную ложку сахарной пудры, 1 чайную ложку сухой борной кислоты и хорошо перемешать.

Добавьте к этой смеси немного воды и доведите до консистенции кашицы. Эта приманка опасна для домашних животных, поэтому собак и кошек не допускайте в сад на период вывода муравьев с огорода.

Налейте жидкость в крышку или любую другую емкость с бортиками и поставьте возле муравейника. Лучше всего устанавливать средство в дневное время, когда муравьи активны.



Муравьев можно легко вывести с помощью соды и соли / Фото Pexels

Как вывести муравьев с огорода содой

Пищевая сода способна устранить муравьев с огорода. Организм муравьев насыщен кислотой, а сода – это бикарбонат натрия, щелочное вещество, которое ее нейтрализует. Когда вещество попадает в организм насекомого, сода вступает в реакцию с кислотой, поэтому внешняя оболочка насекомого разрушается и оно погибает.

Как вывести муравьев солью

Соль также является эффективной в борьбе с насекомыми. Используйте ее в паре с золой, благодаря чему эффект будет лучше и действеннее. Муравейник сначала присыпьте золой, а потом полейте солевым раствором. Для раствора вам нужно 7 столовых ложек растворить в 1 литре кипятка.