Не останется и следа: народные методы, которые выведут муравьев с огорода

Муравьи вредят растениям, поэтому если замечаете их на грядках, в цветочной клумбе, или на ягодных кустах, то стоит воспользоваться несколькими народными методами, которые прекрасно выводят вредителей с огорода.

Чтобы вывести муравьев, необязательно использовать химикаты, пишет 24 Канал. Вам понадобится то, что точно есть на полках дома. Муравьи несут вред из-за того, что способствуют массовому размножению тли, поскольку уничтожают хищников, которые охотятся на них.

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Предлагаем узнать несколько простых методов, которые являются полезными и результативными.

Сода

Организм муравьев наполнен кислотой, а сода является бикарбонатом натрия – щелочным веществом, которое ее нейтрализует. Когда сода попадает в организм насекомого, то она вступает в реакцию с кислотой, от чего разрушается внешняя оболочка насекомого и оно погибает.

Для получения приманки, нужно половину столовой ложки размешать с таким же количеством сахарной пудры. Далее добавьте 2 столовые ложки воды, размешайте и вылейте раствор в пластиковые крышки, расставляя эти емкости в тех местах, где больше всего скапливаются насекомые.

Кстати, сода будет работать не только как инсектицид, но и как профилактическое средство от гнили и грибковых инфекций – ранее мы уже рассказывали о различных способах использования соды на огороде.

Уксус

Чтобы вывести муравьев с огорода, нужно полить все места с ними и муравейник уксусной водой. Для приготовления понадобится литр теплой воды и 150 миллиграммов уксусной кислоты.



Советы, которые помогут вывести муравьев с огорода / Фото Pexels

Борная кислота

Колонии муравьев способна уничтожить борная кислота. Разведите 10 частей сахара с 1 частью кислоты. Все смешайте водой до пастообразной консистенции. Разложите по блюдцам в тех местах, где есть больше всего насекомых.

Марганцовка

К 1 литру воды нужно насыпать марганцовку, чтобы образовался насыщенный розовый цвет. Этот раствор нужно перемешать с 10 литрами воды, а потом поливать им гнезда насекомых и обработать растения, по которым ползают муравьи.

Соль

Поваренная соль способна вызвать у муравьев раздражение и обезвоживание, поэтому это приведет к их гибели, поскольку нарушает феромонные тропы, по которым они ориентируются. Соль нужно смешать с водой в пропорции 1:4 и распылить средством муравьиные тропы. Впрочем, нельзя соль посыпать на грядки, потому что она вредит растениям.