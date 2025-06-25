Опытные огородники и садоводы уже давно знают, что сода может заменить немало дорогих средств для участка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, нужно еще знать, как ее правильно использовать.

Интересно Плитка на кухне будет блестеть чистотой: жир отпадет за 5 минут

Избавляет от вредителей

Пищевая сода – это идеальное средство, чтобы наконец избавиться от надоедливых насекомых на огороде – например, слизней и муравьев. Если просто посыпать ее на растения, это создаст неблагоприятную среду для вредителей, ведь сода – это осушитель, что высушит насекомых с мягким телом, а также может нарушить работу пищеварительной системы муравьев.

Очень часто муравьи также избегают пищевой соды, ведь она мешает им отыскивать свои следы по запаху. Вы можете выложить соду тонким слоем вокруг основания растений или пораженных вредителями участков.



Сода поможет прогнать вредителей / Фото Pexels

Контролирует рост сорняков

Если у вас на газоне и в саду постоянно прорастают сорняки, тогда сода – это идеальный шанс наконец от них избавиться – ведь в ней есть достаточно много соли, и она вытягивает влагу и уничтожает сорняки.

Вы можете просто рассыпать пищевую соду по участку, или же сначала смочить сорняки, чтобы обеспечить хороший контакт с порошком во время его нанесения. Также можно смешать пищевую соду с водой и распылить смесь на сорняки из пульверизатора.

Впрочем, это далеко не единственный способ избавиться от надоедливых сорняков – о других вариантах мы уже рассказывали ранее.

Предотвращает болезни растений

Если ваши растения подвержены таким болезням, как черная пятнистость или мучнистая роса, тогда вы также можете воспользоваться пищевой содой как фунгицидом для борьбы с грибковыми заболеваниями.

Впрочем, учитывайте, что этот метод является больше профилактикой, чем лечением.

Кстати, найти фунгициды по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и куча всего для огорода. Еще и доставка с подпиской "Для своих" будет бесплатная.

Увеличивает цветение

Несмотря на то, что многие растения, например рододендроны или азалии, предпочитают слабокислую почву, некоторые цветы – например, клематисы и форзиции, лучше всего растут в слабощелочной почве. И если вы выращиваете такие растения, можно подкормить почву содой, чтобы увеличить цветение.

Для этого нужно растворить столовую ложку пищевой соды в 2 литрах воды и поливать ежемесячно растения.



Содой можно подкормить клематисы / Фото Pexels

Чистит садовые инструменты

Чистые садовые инструменты – это залог того, что вы не перенесете инфекции и заболевания от одного растения к другому. И сода – это именно то, что вам нужно, чтобы как следует их почистить. Нужно только сделать пасту из воды и соды, а тогда использовать смесь, чтобы избавиться от грязи и ржавчины на секаторах, тяпках и лопатах.