Избавитесь от мышей в доме навсегда: методы, от которых они будут убегать сами

Грызуны не атакуют дом целым нашествием, впрочем их пребывание в доме не совсем приятное. Мыши переносят много болезней, грызут вещи в доме и уничтожают пищу, поэтому с ними надо сразу бороться, если заметили их в доме или квартире.

Чаще всего мышей можно заметить вечером, пишет 24 Канал. За поиском пищи они выползают поздно ночью, когда вокруг нет никакого шума. Грызуны любят жить в дырках в стене, в подвале, на чердаке и в гараже.

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Чтобы избавиться от мышей, стоит воспользоваться одним из предложенных способов. Специалисты говорят, что эти методы являются эффективными и действительно помогают вывести вредителей.

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Мышеловка

Этот метод обезвреживания мышей является самым простым. Внутрь нужно поставить какую-то пищу – немного сыра или колбасы. Грызун заползет внутрь на запах, но уже не сможет выбраться наружу. Лучше всего такие ловушки устанавливать возле мусорных корзин на кухне, поскольку именно там чаще всего встречаются грызуны.

Солевая приманка

Отпугнуть мышей из квартиры можно с помощью соли. Чайную ложку соли нужно размешать с чайной ложкой перечной мяты и ложкой березового дегтя. Ингредиенты перемешайте и в полученной смеси замочите ватные диски. Расставьте их в тех местах, где чаще всего бывают мыши. Запах для грызунов является невыносимым, поэтому они совсем скоро покинут квартиру.



Советы, которые помогут избавиться от мышей / Фото Pexels

Строительная пена

Если заметите дырку в плинтусе, то это будет означать, что мыши живут под полом. Чтобы они не бегали по дому, этот тайник нужно закрыть строительной пеной.

К слову! Если дома есть много мух, то их можно отпугнуть одним запахом. Больше об этом – читайте в нашем материале.

Приманка из соды

Избавиться от мышей навсегда можно с помощью приманки из обычной пищевой соды. Нужно сделать средство из столовой ложки соды, столовой ложки муки, столовой ложки сахара, и развести все столовой ложкой воды.

Все надо перемешать и сделать из смеси шарики. Их надо подсушить и разложить в тех местах, где больше всего вы видите грызунов. Если приманок не будет – заменяйте их до тех пор, пока все мыши не выведутся из квартиры.