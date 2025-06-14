Позбудетеся мишей в оселі назавжди: методи, від яких вони будуть тікати самі

Гризуни не атакують будинок цілим нашестям, втім їхнє перебування в оселі не зовсім приємне. Миші переносять багато хвороб, гризуть речі в дома та нищать їжу, тому з ними треба одразу боротися, якщо помітили їх в будинку чи квартирі.

Найчастіше мишей можна помітити ввечері, пише 24 Канал. За пошуком їжі вони виповзають пізно вночі, коли навколо немає жодного шуму. Гризуни люблять жити в дірках у стіні, в підвалі, на горищі та в гаражі.

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Щоб позбутися мишей, варто скористатися одним із запропонованих способів. Фахівці кажуть, що ці методи є ефективними й справді допомагають вивести шкідників.

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Мишоловка

Цей метод знешкодження мишей є найпростішим. Усередину потрібно поставити якусь поживу – трішки сиру чи ковбаси. Гризун заповзе всередину на запах, але вже не зможе вибратися назовні. Найкраще такі пастки встановлювати біля сміттєвих корзин на кухні, оскільки саме там найчастіше зустрічаються гризуни.

Сольова приманка

Відлякати мишей з квартири можна за допомогою солі. Чайну ложку солі потрібно розмішати з чайною ложкою перцевої м'яти та ложкою березового дьогтю. Інгредієнти перемішайте та в отриманій суміші замочіть ватні диски. Розставте їх в тих місцях, де найчастіше бувають миші. Запах для гризунів є нестерпним, тому вони зовсім скоро покинуть квартиру.



Поради, які допоможуть позбутися мишей / Фото Pexels

Будівельна піна

Якщо помітите дірку в плінтусі, то це означатиме, що миші живуть під підлогою. Щоб вони не бігали по будинку, цю схованку потрібно закрити будівельною піною.

До слова! Якщо вдома є багато мух, то їх можна відлякати одним запахом. Більше про це – читайте в нашому матеріалі.

Приманка з соди

Позбутися мишей назавжди можна за допомогою приманки зі звичайної харчової соди. Потрібно зробити засіб зі столової ложки соди, столової ложки борошна, столової ложки цукру, та розвести все столовою ложкою води.

Усе треба перемішати та зробити з суміші кульки. Їх треба підсушити та розкласти в тих місцях, де найбільше ви бачите гризунів. Якщо приманок не буде – замінюйте їх до того часу, поки всі миші не виведуться з квартири.