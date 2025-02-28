Известковый осадок образуется на дне чайниках и на стенках из-за испарения жесткой воды и накопления минералов – карбоната кальция и магния, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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От застарелой накипи надо избавляться. Хотя и такая вода не опасна, но она влияет на вкус напитков и может даже сократить срок годности девайса. Химические средства требуют тщательного смывания, как и уксус, который нужно смывать несколько раз из-за очень резкого запаха.

Отличной альтернативой является использование риса. Нужно лишь добавить в воду ложку сырого риса и промыть чайник. Благодаря абразивным свойствам, рис удаляет налет не повреждая поверхность.

Чайник не нужно кипятить вместе с водой и рисом, только хорошо взболтать, чтобы грубая текстура риса хорошо отчистила известковый налет.



Рис может вывести уксус из чайника / Фото Pexels

Если же вы хотите применить несколько способов для вывода осадка, то можно воспользоваться таблеткой от посудомоечной машины. Нужно вскипятить воду, дать ей время остыть, а потом добавить внутрь таблетку и оставить содержимое на 30 минут.

Специалисты говорят, что таблетка достаточно хорошо выводит осадок из чайника. Нужно лишь несколько раз повторить процедуру полоскания, чтобы внутри не осталось остатков от моющего средства.

Прекрасно выводит накипь пищевая сода. В чайник нужно насыпать 3 ложки соды, залить водой и довести до кипения. После закипания оставьте чайник на час, а тогда удалите налет хорошо губкой и несколько раз промойте чистой водой.