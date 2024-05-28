Пауков дома больше не будет: чем надо обработать тюль и подоконники

Потепление приносит не только солнечную погоду, но и группу пауков, которые плетут паутину в разных углах дома. Чтобы от них избавиться, стоит воспользоваться несколькими проверенными методами.

Один паук может привести на свет много других паучков, поэтому пусть вам не кажется, что от одного паука в квартире ничего не произойдет. Домашние пауки любят поселяться в темных углах дома, в таких местах вы можете найти их больше всего.

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Как вывести пауков из дома

Эксперт Джесс Стил рассказала об одном дешевом продукте, который способен отпугнуть пауков – это мятное масло. Оно имеет резкий и сильный запах, к которому пауки довольно чувствительны. В бутылке с водой смешайте всего 20 капель эфирного масла мяты.

Тогда с помощью распылителя разбрызгайте полученный раствор на внутреннюю часть штор, тюль, подоконник, углы ковров и тому подобное.



Паук боится мятного масла / Фото Pexels

Смочите в этом растворе ватные палочки и разместите их в самых отдаленных углах, где любят плести паутину пауки. Такое мощное домашнее средство действительно хорошо борется с пауками. Однако будьте осторожны в случае, если с вами живут домашние любимцы. Для собак и кошек масло мяты может быть токсичным.

Эксперты также говорят, что пауки не любят запахов лимона, корицы и цитронеллы, поэтому можете дома поставить аромадиффузор, запах из которого будет отпугивать насекомых. А еще пауки не любят запаха дыма, поэтому боятся запаха от задувания ароматизированных свечей, которые уже давно стали неотъемлемой аксессуарной частью дома.