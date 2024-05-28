Павуків вдома більше не буде: чим треба обробити тюль та підвіконня

Потепління приносить не лише сонячну погоду, але й групу павуків, які плетуть павутиння в різних кутках будинку. Щоб їх позбутися, варто скористатися кількома перевіреними методами.

Один павук може привести на світ багато інших павучків, тож нехай вам не здається, що від одного павука в квартирі нічого не станеться. Домашні павуки люблять оселятися в темних кутках оселі, в таких місцях ви можете знайти їх найбільше.

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Як вивести павуків з дому

Експертка Джесс Стіл розповіла про один дешевий продукт, який здатен відлякати павуків – це м’ятна олія. Вона має різкий та сильний запах, до якого павуки доволі чутливі. У пляшці з водою змішайте всього 20 крапель ефірної олії м’яти.

Тоді за допомогою розпилювача розбризкайте отриманий розчин на внутрішню частину штор, тюль, підвіконня, кути килимів тощо.



Павук боїться м'ятної олії / Фото Pexels

Змочіть в цьому розчині ватні палички та розмістіть їх у найвіддаленіших кутках, де люблять плести павутиння павуки. Такий потужний домашній засіб справді добре бореться з павуками. Однак будьте обережними у випадку, якщо з вами живуть домашні улюбленці. Для собак та котів олія м’яти може бути токсичною.

Експерти також кажуть, що павуки не люблять запахів лимона, кориці та цитронели, тож можете вдома поставити аромадифузор, запах з якого буде відлякувати комах. А ще павуки не люблять запаху диму, тож бояться запаху від задування ароматизованих свічок, які вже давно стали невід’ємною аксесуарною частиною будинку.