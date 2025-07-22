5 способов избавиться от пауков навсегда: секреты опытных хозяек

Пауки довольно часто присутствуют в нашем доме, а многие люди их неистово боятся. Чтобы избавиться от насекомых, стоит воспользоваться несколькими простыми и действенными методами.

По народным приметам, пауки в доме предвещают благополучие, успех в делах и крепкое здоровье, пишет 24 Канал со ссылкой на "Главред". Однако, пауки присутствуют почти везде – от кухни и коридора до ванной комнаты, туалета и даже спальни.

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Вид насекомых отпугивает людей и вызывает отвращение, поэтому для того, чтобы от них навсегда избавиться, нужно применить один из перечисленных лайфхаков.

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Как избавиться от пауков из дома?

Пауки любят влагу, именно поэтому чаще всего мы видим их в ванной или на кухне. Появление насекомых может сигнализировать о недобросовестной уборке. Мусор и остатки пищи являются пищей для мошек, которыми питаются пауки. Избавиться от пауков можно с помощью аэрозолей, однако они слишком химические, поэтому лучше воспользоваться народными методами.

Генеральная уборка

Тщательно уберите дом, протерев подоконники, мебель, пыль. Пройдитесь пылесосом вдоль плинтусов, вымойте пол и протрите все закоулки. С помощью веника поснимайте все паутины.

Эфирное масло

Отпугнуть пауков может масло мяты, эвкалипта, пихты и чайного дерева. Насекомые очень сильно не любят резких ароматов. Для применения нужно 20 капель развести в 0,5 литра воды, перелить в смесь с распылителем и обрабатывать те места, где есть пауки.



Советы, которые помогут вывести пауков / Фото Pexels

Уксусный раствор

Средство на основе уксуса способно надолго избавить от пауков. Нужно смешать уксус с водой в одинаковой пропорции и обработать все закоулки, где теоретически могут быть пауки.

Цитрусовые

Разложите по дому кожуру апельсинов или лимона. Пауки не любят запаха цитрусовых, поэтому быстро покинут дом.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что нужно разложить по углам дома, чтобы привлечь удачу и счастье.

Каштаны

Молодые конские каштаны нужно расколоть на кусочки и разложить по углам. Для пауков запах каштана является очень неприятным, поэтому они быстро покинут дом.