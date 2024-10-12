Пятна с потом можно отстирать с помощью народных методов, которые проверены многими хозяйками, пишут Porady 24. С проблемой справятся недорогие подручные средства, которые найдутся дома у каждого из нас.

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Пищевая сода и перекись водорода

Перекись водорода и соду надо смешать в равных пропорциях и нанести пасту на запятнанный участок. Оставьте вещь на 30 минут, а после этого постирайте, как обычно. Этот метод подарит снова белоснежность наряду без всякого желтого пятна.

Уксус

Прекрасно с желтыми пятнами справляется обычный уксус. На пятно нужно налить 100 миллиграммов жидкости и замочить вещь на 15 минут, а затем постирать с порошком.

Лимонный сок

Этот лайфхак подходит для темных или разноцветных тканей и только для свежих пятен, потому что со стойкими лимонный сок не справится. Выжмите сок лимона на пятно и оставьте на 10 минут, а после этого постирайте и прополощите одежду в воде.



Народные методы, которые помогут избавиться от пота / Фото Pexels

Хозяйственное мыло

Мыло можно использовать для любой ткани, но важно, чтобы пятно от пота было свежим. Кусок мыла надо натереть на терке и растворить в теплой воде. Тогда замочите вещь в смеси на 3 часа, а потом постирайте обычным способом.

Аспирин

Таблетку аспирина можно применять, если на одежде есть старые пятна. В составе содержится салициловая кислота, которая проникает глубоко в ткань. Таблетку надо растворить в стакане воды и нанести раствор на пятно. Оставьте на час, а тогда постирайте с порошком.

Соль

Наносить соль можно на различные ткани. Нужно втереть 2 чайные ложки соли в пятно и оставить на 10 часов. После этого одежду надо постирать в стиральной машинке.