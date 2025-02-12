Большинство из нас уже прощаются с вещами и выбрасывают их, считая, что спасти их невозможно, пишет 24 Канал со ссылкой на "Вказівку". С помощью подручных средств можно привести наряд в порядок, не повредив ткани.

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Гладьте вещи на оптимальном режиме для конкретной ткани, поскольку высокая температура становится главной причиной следов, особенно на шелке или синтетике. За процессом глажки следует тоже внимательно следить.

Как удалить пятна на одежде от утюга

При выборе метода, который поможет избавить следов, стоит учесть тип ткани. Специалисты уже определили несколько безопасных вариантов очистки для одежды.

Желтые подпалины на белых вещах

Лимонный сок – подходит для всех тканей. Пятно нужно смочить лимонным соком и оставить на 20 минут, а после этого прополоскать в холодной воде.

– подходит для всех тканей. Пятно нужно смочить лимонным соком и оставить на 20 минут, а после этого прополоскать в холодной воде. Бура – в стакане воды растворите чайную ложку буры и вылейте на проблемный участок. После того, как средство впитает пятно, одежду нужно прополоскать.

– в стакане воды растворите чайную ложку буры и вылейте на проблемный участок. После того, как средство впитает пятно, одежду нужно прополоскать. Хлорная известь – в 1 литре воды растворите 5 миллиграммов хлорной извести и нанесите на пятно, а через несколько минут прополощите в проточной воде. Процедуру можно повторить, если след не исчез, увеличив количество хлорной извести. На стакан воды понадобится одна чайная ложка.



Вывести пятна на одежде можно легко / Фото Pexels

Выведение следов с деликатных тканей

Денатурат для вискозы – ватный диск смочите в денатурированном спирте и обработайте след от утюга, а затем постирайте вещь руками.

– ватный диск смочите в денатурированном спирте и обработайте след от утюга, а затем постирайте вещь руками. Винный спирт для шелка – попробуйте вывести пятно на шелке этиловым спиртом. Протрите им пятно и оставьте на солнце на час, а затем тщательно промойте.

Выведение пятен на шерстяных вещах

Лук – пополам разрежьте лук и положите на пятно, а через 30 минут прополощите в воде с кондиционером.

– пополам разрежьте лук и положите на пятно, а через 30 минут прополощите в воде с кондиционером. Нашатырный спирт и перекись водорода – смешайте равные части перекиси с нашатырным спиртом. Полученную смесь нанесите на пятно и оставьте на солнце, а потом прополощите в холодной воде.

Универсальные средства против пятен

Уксус – он хорошо подходит для большинства тканей. Нужно средство растворить с водой и вылить на пятно. Оставьте на 15 минут, а потом прополощите.

– он хорошо подходит для большинства тканей. Нужно средство растворить с водой и вылить на пятно. Оставьте на 15 минут, а потом прополощите. Кисломолочные продукты – для всех типов тканей подходит кислое молоко или кефир. Замочите поврежденную вещь на 2 часа, а потом потрите пятно и промойте водой.

Чтобы убедиться в том, что средства не повредят вещи – тестируйте их на незаметном участке. Чем быстрее пятно начнете очищать, тем быстрее его удастся полностью вывести.