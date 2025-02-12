Більшість з нас вже прощаються з речима й викидають їх, вважаючи, що врятувати їх неможливо, пише 24 Канал з посиланням на "Вказівку". За допомогою підручних засобів можна привести вбрання до ладу, не пошкодивши тканини.

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Прасуйте речі на оптимальному режимі для конкретної тканини, оскільки висока температура стає головною причиною слідів, особливо на шовку чи синтетиці. За процесом прасування слід теж уважно стежити.

Як видалити плями на одязі від праски

При виборі методу, який допоможе позбавити слідів, варто врахувати тип тканини. Фахівці вже визначили кілька безпечних варіантів очищення для одягу.

Жовті підпалини на білих речах

Лимонний сік – підходить для всіх тканин. Пляму потрібно змочити лимонним соком й залишити на 20 хвилин, а після цього прополоскати в холодній воді.

– підходить для всіх тканин. Пляму потрібно змочити лимонним соком й залишити на 20 хвилин, а після цього прополоскати в холодній воді. Бура – у склянці води розчиніть чайну ложку бури й вилийте на проблемну ділянку. Після того, як засіб вбере пляму, одяг потрібно прополоскати.

– у склянці води розчиніть чайну ложку бури й вилийте на проблемну ділянку. Після того, як засіб вбере пляму, одяг потрібно прополоскати. Хлорне вапно – в 1 літрі води розчиніть 5 міліграмів хлорного вапна й нанесіть на пляму, а через кілька хвилин прополощіть у проточній воді. Процедуру можна повторити, якщо слід не зникнув, збільшивши кількість хлорного вапна. На склянку води знадобиться одна чайна ложка.



Вивести плями на одязі можна легко / Фото Pexels

Виведення слідів з делікатних тканин

Денатурат для віскози – ватний диск змочіть в денатурованому спирті й обробіть слід від праски, а потім виперіть річ руками.

– ватний диск змочіть в денатурованому спирті й обробіть слід від праски, а потім виперіть річ руками. Винний спирт для шовку – спробуйте вивести пляму на шовку етиловим спиртом. Протріть ним пляму та залишіть на сонці на годину, а потім ретельно промийте.

Виведення плям на вовняних речах

Цибуля – навпіл розріжте цибулю й покладіть на пляму, а через 30 хвилин прополощіть у воді з кондиціонером.

– навпіл розріжте цибулю й покладіть на пляму, а через 30 хвилин прополощіть у воді з кондиціонером. Нашатирний спирт і перекис водню – змішайте рівні частини перекису з нашатирним спиртом. Отриману суміш нанесіть на пляму й залишіть на сонці, а тоді прополощіть в холодній воді.

Універсальні засоби проти плям

Оцет – він добре підходить для більшості тканин. Потрібно засіб розчинити з водою та вилити на пляму. Залишіть на 15 хвилин, а тоді прополощіть.

– він добре підходить для більшості тканин. Потрібно засіб розчинити з водою та вилити на пляму. Залишіть на 15 хвилин, а тоді прополощіть. Кисломолочні продукти – для всіх типів тканин підходить кисле молоко чи кефір. Замочіть пошкоджену річ на 2 годину, а тоді потріть пляму й промийте водою.

Щоб переконатися в тому, що засоби не пошкодять речі – тестуйте їх на непомітній ділянці. Чим швидше пляму почнете очищувати, тим швидше її вдасться повністю вивести.